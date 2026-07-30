Skandal na svadbi u Beogradu: Marijana donela skupu sliku, a onda joj stigao račun od 17.800 dinara! Šokirala se kad je čula šta mora da plati!

Beograđanka Marijana pozvana je na svadbu svoje poznanice, a kada je odlučila da se odazove na poziv nije ni slutila da će se provesti kao "bos po trnju". Ona je pre nekoliko godina u jednom prestoničkom klubu doživela scenu koja je mnoge ostavila u neverici.

Naime, kada je pozvana na svadbu rešila je da se potrudi da ispuni sve standarde koje jedan takav događaj može da postavi, a kako mlada živi na visokoj nozi dugo se razmišljala šta pokloniti mladencima, a da se ne osramoti, ali i šta obući za takvo društvo.