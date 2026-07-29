Na mesnom groblju u selu Korenita kod Loznice sahranjen je Radenko Đ. (60), otac troje dece, koji je preminuo od teških povreda zadobijenih u porodičnoj kući. Za njegovo ubistvo osumnjičena je supruga, koja se nalazi u pritvoru.

Radenko je nekoliko dana vodio najtežu životnu bitku nakon što je u porodičnom domu zadobio više ubodnih rana nožem. Uprkos naporima lekara lozničke bolnice da ga spasu, podlegao je teškim povredama.

Prema nezvaničnim saznanjima, zadobio je ubodne rane u predelu slezine, bubrega i pluća, a povrede su, kako se sumnja, nanete kuhinjskim nožem. Zbog težine povreda hitno je prebačen u bolnicu, ali lekari nisu uspeli da mu spasu život.

Za ubistvo je osumnjičena njegova supruga, kojoj je nakon hapšenja određen pritvor zbog sumnje da je počinila krivično delo ubistvo.

Na posmrtnom plakatu kojim je porodica obavestila rodbinu, prijatelje i poznanike o sahrani, među ožalošćenima se ne nalazi ime osumnjičene supruge.

Prema nezvaničnim informacijama, ona je i ranije bila procesuirana zbog nasilja nad suprugom. Kako se može čuti od meštana, navodno je zbog ranijeg napada nožem na Radenka izdržavala kaznu zatvora u Kazneno-popravnom zavodu Zabela, ali je tada prošla sa blažom kaznom jer povrede nisu bile tako teške kao u poslednjem napadu.

Istragu o ovom slučaju vodi nadležno tužilaštvo, koje će utvrditi sve okolnosti porodične tragedije koja je potresla meštane Korenite i okoline Loznice.

infolo.rs