Bivši funkcioner policije Vojo Laković ocenio je da Miloš Medenica u svojim javnim istupima napada isključivo jedan kriminalni klan, zbog čega smatra da nastupa kao glasnogovornik samo jedne strane.

„Miloš Medenica napada samo jedan klan, što znači da je glasnogovornik samo jedne strane“, rekao je Laković.

On tvrdi da informacije koje Medenica iznosi ne potiču od njega lično.

„Znajući rukopis službe, ovo što izgovara Miloš Medenica nije iz njegove glave“, naveo je Laković.

Prema njegovim rečima, u celu priču nisu uključeni samo odbegli pripadnici ANB-a, već i deo srpske BIA-e.

„Ovde nije samo deo odbeglog ANB-a, već i odbegli deo srpske BIA-e. Informacije kojima direktno napada predsednika Srbije Aleksandra Vučića ne može dobiti iz podataka iz ANB-a, već i od nelojalnog dela srpske službe koja ga hrani informacijama“, istakao je Laković.

On je dodao da smatra da iza svega stoji dobro organizovana mreža.

„Smatram da je uvezan deo stare i proverene srpske i crnogorske UDBE koja je verna švercerskom režimu, koja preko Miloša Medenice želi da poentira“, rekao je Laković.

Govoreći o obimu logistike, Laković je ocenio da Medenica nema kapacitet da samostalno priprema i plasira informacije koje iznosi u javnost.

„Za ovoliki stepen dobro smišljenih i preciznih informacija Medenica nema kapacitet da sam uradi, za to je potrebna ogromna logistika“, naveo je on.

Kako tvrdi Laković, iza Miloša Medenice stoji oko 100 ljudi koji ga pripremaju šta će pročitati i plasirati u javnost.

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