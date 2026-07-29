Žena (77) skočila je danas sa sedmog sprata zgrade u ulici Bulevara Mihajla Pupina na Novom Beogradu, saznaje Informer.



Kako nezvanično saznajemo nesrećna žena je živela sa suprugom i psom.

- Stalno su šetali psa zajedno, ne znamo zašto je to uradila - navode uplašene komšije.

Kako se može videti na fotografijama i video snimcima koji je zabeležio naš reporter, telo žene je nasred travnjaka pokriveno ćebetom.

Na licu mesta nalazi se veliki broj pripadnika policije, kao i Hitna pomoć koja je mogla samo da konstatuje smrt žene.

Još uvek nije poznat uzrok ove tragedije.

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