Žena (77) skočila je danas sa sedmog sprata zgrade u ulici Bulevara Mihajla Pupina na Novom Beogradu, saznaje Informer.
Kako nezvanično saznajemo nesrećna žena je živela sa suprugom i psom.
- Stalno su šetali psa zajedno, ne znamo zašto je to uradila - navode uplašene komšije.
Kako se može videti na fotografijama i video snimcima koji je zabeležio naš reporter, telo žene je nasred travnjaka pokriveno ćebetom.
Na licu mesta nalazi se veliki broj pripadnika policije, kao i Hitna pomoć koja je mogla samo da konstatuje smrt žene.
Još uvek nije poznat uzrok ove tragedije.
BONUS VIDEO:
Komentari (0)