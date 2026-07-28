Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu uhapsili su četvoricu muškaraca osumnjičenih da su maskirani upali u stan 73-godišnje žene u Vršcu, napali je i pokušali da joj otmu novac.

Zbog sumnje da su počinili krivično delo razbojništvo u pokušaju, uhapšeni su J. N. (41), D. G. (25) i S. Š. (44) iz Vršca, kao i Z. K. (46) iz okoline Subotice.

Prema navodima policije, osumnjičeni su maskirani ušli u stan starije žene, oborili je na krevet i zahtevali da im preda novac.

Pretresli ceo stan, pa pobegli praznih ruku

Nakon toga su, kako se sumnja, izvršili detaljnu premetačinu stana, ali pošto nisu pronašli ništa vredno, napustili su objekat.

Žena je tokom napada zadobila povrede u predelu lica i nogu, nakon čega joj je ukazana lekarska pomoć.

Određeno zadržavanje

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati.

Nakon isteka tog roka, uz krivičnu prijavu, biće privedeni Višem javnom tužilaštvu u Pančevu, koje će dalje postupati u ovom slučaju.