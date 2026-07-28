Osnovno javno tužilaštvo u Vranju saopštilo je da su uhapšene tri osobe zbog sumnje da su učestvovale u organizovanoj prevari u kojoj su na meti bili stariji građani. Prema dosadašnjim podacima, oštećeno je najmanje 10 ljudi, dok je zabeleženo još najmanje 18 pokušaja prevare.

Kako navode iz tužilaštva, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova intenzivno se radi na rasvetljavanju svih okolnosti i pronalaženju članova grupe koja je na području Vranja, ali i drugih gradova, varala građane.

Prema dosadašnjim saznanjima, izvršioci su strani državljani koji su telefonom pozivali uglavnom starije osobe.

Predstavljali se kao policajci i lekari

Tokom poziva, prevaranti su se predstavljali kao policajci ili lekari i tvrdili da je član porodice osobe koju pozivaju doživeo tešku saobraćajnu nesreću.

Kako bi priča delovala uverljivije, u pozadini se, prema navodima tužilaštva, čuo plač osobe koja je imitirala glas navodno povređenog člana porodice.

Od građana su potom tražili novac, navodno za hitnu operaciju ili lečenje.

Uhapšeni kuriri, za dvojicom se traga

Tužilaštvo navodi da su u saradnji sa policijom uhapšene osobe koje su, kako se sumnja, imale ulogu kurira i preuzimale novac od oštećenih građana.

Za troje osumnjičenih određeno je zadržavanje, dok policija intenzivno traga za još dvojicom osumnjičenih.

Slični slučajevi zabeleženi su i na području Leskovca i Niša.

Važan apel građanima

Iz Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju apelovali su na građane da ne nasedaju na ovakve pozive.

Ukoliko ih neko telefonom obavesti da je član njihove porodice doživeo nesreću i zatraži novac, potrebno je odmah prekinuti razgovor, kontaktirati svoje najbliže i slučaj bez odlaganja prijaviti policiji na broj 192.

Tužilaštvo posebno naglašava da policija, lekari i druge državne institucije nikada telefonom ne traže novac za lečenje ili operacije, niti na taj način saopštavaju građanima informacije o navodnim nesrećama njihovih članova porodice.

Nadležni su pozvali građane da o ovoj vrsti prevare razgovaraju sa svojim starijim članovima porodice kako bi ih upozorili i sprečili da postanu žrtve ovog oblika kriminala.