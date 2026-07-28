Karabinjeri u italijanskom gradu Botričelo, u blizini Katancara, rešili su slučaj dve krađe zahvaljujući trapavosti osumnjičenog lopova.

Sve je počelo kada je lopov ušao u butik odeće i, pretvarajući se da se raspituje za informacije o venčanom odelu, uspeo da odvuče pažnju vlasnika. Dok je razgovor trajao, neprimetno je ukrao torbu jedne mušterije, u kojoj se nalazilo oko 200 evra i lične stvari.

Nedugo zatim, odlučio je da ponovi krivično delo. Otvorio je prozor i ušao u obližnju mesaru, gde je iz kase ukrao oko 30 evra.

Međutim, prilikom bekstva nakon prve krađe dogodio mu se veliki peh – iz džepa mu je ispala cedulja sa njegovim imenom, prezimenom i brojem telefona. Kao da to nije bilo dovoljno, tokom druge krađe ostavio je svoj pametni telefon na stolu u mesari.

Karabinjeri iz stanice Botričelo, u oblasti Katancaro, tako su bez većih problema uspeli da identifikuju osumnjičenog. Reč je o 35-godišnjem muškarcu iz mesta Izola di Kapo Ricuto (pokrajina Kroton), koji je već poznat policiji.

Istražitelji su rekonstruisali ceo tok krađa, pre svega zahvaljujući analizi snimaka sa sistema video-nadzora. Pronađena cedulja sa ličnim podacima, kao i mobilni telefon ostavljen u mesari, bili su ključni dokazi koji su potvrdili identitet osumnjičenog, piše ansa.it.