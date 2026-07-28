Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu određen je pritvor do 48 časova S. C. (45) iz Beograda, zbog sumnje da je izazvao tešku saobraćajnu nezgodu u Sokobanji, a potom napustio mesto nesreće ne pruživši pomoć povređenoj osobi.

Prema navodima tužilaštva, nesreća se dogodila 23. jula 2026. godine oko 13.20 časova u Sokobanji.

Sumnja se da je S. C. upravljao automobilom iz pravca naselja Ozren ka centru grada, kada je prešao u traku namenjenu vozilima iz suprotnog smera i udario pešaka.

U nesreći je teško povređena M. R. (1959) iz Kruševca, kojoj je ukazana lekarska pomoć.

Pobegao nakon udesa

Prema sumnjama istražitelja, vozač se nakon nezgode nije zadržao na mestu događaja, već se udaljio, iako je povređenoj osobi bila potrebna pomoć.

Policija ga je ubrzo identifikovala, nakon čega je po nalogu tužilaštva uhapšen.

Saslušanje u tužilaštvu

S. C. će u zakonskom roku od 48 časova biti saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Aleksincu.

Nakon saslušanja biće doneta odluka o daljem toku postupka, o čemu će javnost biti naknadno obaveštena.