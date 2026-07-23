Izvor upoznat sa slučajem naveo je da istragu vodi Odeljenje za unutrašnje poslove Tajne službe, dok je drugi izvor potvrdio da su zvaničnici identifikovali osobu za koju se veruje da je odavala informacije. Za sada nije poznato da li će protiv osumnjičenog biti pokrenut disciplinski ili krivični postupak.

Prema navodima američkih medija, sumnja se da je agent bio izvor za nedavni tekst portala MS NOW u kojem su izneti detalji o nezadovoljstvu članova Vensovog obezbeđenja zbog učestalih privatnih putovanja potpredsednika, kao i informacije o planiranom letu helikopterom Marinskog korpusa na čas golfa sa njegovim sinom. Ti planovi su kasnije otkazani.

Objavljivanje operativnih detalja izazvalo je reakciju zvaničnika Tajne službe, FBI-ja i Bele kuće, koji su, prema izvorima, bili posebno nezadovoljni zbog curenja informacija o bezbednosnim aktivnostima.

Tajna služba nije komentarisala navode, a portparol portala MS NOW nije odmah odgovorio na zahtev za komentar.

Početkom meseca, četvoro novinara lista "Njujork tajms" dobilo je sudske pozive da svedoči pred velikom federalnom porotom u okviru istrage o njihovom izveštavanju o bezbednosnim karakteristikama novog predsedničkog aviona koji je Katar poklonio Trampu.

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