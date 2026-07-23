Tuga! Dvojica muškaraca i jedna žena poginuli su u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u novosadskom naselju Klisa, kada je automobil u kojem su se nalazili sleteo sa poljskog puta, prevrnuo se i završio na krovu u odvodnom kanalu punom vode. Tragedija je otkrivena tek juče ujutru, kada su prolaznici primetili tragove koji vode ka kanalu, kao i delove automobila koji su virili iz vode, nakon čega su odmah pozvali policiju.

Nesreća se dogodila na takozvanom letnjem putu između Ulice Majke Jugovića i Ulice Živojina Ćuluma, u delu naselja Veliki Rit. Prema prvim informacijama, pretpostavlja se da je vozač iz za sada neutvrđenog razloga izgubio kontrolu nad automobilom "golf", koji je sleteo sa puta i završio potpuno prevrnut u vodi. Kako nezvanično saznajemo, stradali su se najverovatnije vraćali sa pecanja, ali će tačne okolnosti njihovog kretanja biti utvrđene tokom istrage.

Na mesto tragedije ubrzo su stigli pripadnici policije, Hitne pomoći i vatrogasno-spasilačkih jedinica. Međutim, zbog nepristupačnog, blatnjavog terena spasilačke ekipe nisu mogle odmah da priđu vozilu. Tek nakon gotovo pola sata uspeli su da započnu akciju izvlačenja automobila iz kanala.

- Prizor koji ih je dočekao bio je potresan. Automobil je bio gotovo potpuno potopljen, prevrnut na krov, dok je putnička kabina bila ispunjena vodom. Vatrogasci su morali da uđu u kanal i uz pomoć specijalnog hidrauličnog alata iseku deo olupine kako bi došli do putnika zarobljenih u vozilu. Nakon zahtevne akcije iz automobila su izvučena tela dvojice muškaraca i jedne žene. Lekari Hitne pomoći mogli su samo da konstatuju njihovu smrt - navodi izvor.

Zbog izuzetno teških uslova na terenu u pomoć je pozvana dodatna mehanizacija, pa je traktorom izvučena potpuno uništena olupina automobila na obližnji put, gde su istražitelji nastavili uviđaj. Mesto nesreće bilo je satima ograđeno, dok su policijski službenici prikupljali tragove koji bi mogli da rasvetle kako je došlo do tragedije.

Identitet poginulih za sada zvanično nije saopšten, a njihova tela upućena su na Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu, gde će obdukcijom biti utvrđen tačan uzrok smrti. Istovremeno, biće obavljeno i vanredno tehničko veštačenje automobila kako bi se utvrdilo da li je eventualni kvar doprineo nesreći ili je do sletanja došlo usled neprilagođene brzine, loših uslova na putu ili nekog drugog faktora.

Klinac (21) kolima udario u majku i dete (6): Majci polomljene obe noge

Prava drama odigrala se u utorak na Vračaru kada je automobil naleteo na majku i njenu šestogodišnju ćerku dok su prelazile ulicu. U teškoj saobraćajnoj nesreći najteže je povređena Jelena A. (39), koja je zadobila višestruke povrede, uključujući prelome obe noge, i nalazi se u Urgentnom centru gde se lekari bore za njen život. Nesreća se dogodila oko 16.35 časova na uglu ulica Vojvode Dragomira i Sazonove, kada je, prema dosadašnjim informacijama, na pešake naleteo "audi A3" kojim je upravljao 21-godišnji Luka N.

Ekipa Hitne pomoći ženu je u kritičnom stanju prevezla u bolnicu, dok je njena šestogodišnja ćerka prošla sa lakšim povredama u vidu podliva i nagnječenja nogu. Na mestu nesreće uviđaj je trajao više sati, zbog čega je saobraćaj na ovoj prometnoj raskrsnici bio potpuno obustavljen. O slučaju je obavešten nadležni tužilac, a istraga će utvrditi sve okolnosti nesreće, uključujući brzinu kretanja automobila i odgovornost vozača.

Kamion udario vozača Hitne u kojem je bilo dete (10)

Vozač sanitetskog vozila iz Vranja M. I. (41) bori se za život nakon teške saobraćajne nesreće kod Grdelice. Kako je saopšteno iz UKC Niš, nalazi se na Klinici za anesteziju, priključen je na mehaničku ventilaciju i životno je ugrožen, iako su mu vitalni parametri trenutno stabilni. Nesreća se dogodila kada se sanitet, koji je prevozio desetogodišnje dete iz Vranja na operaciju slepog creva u Niš, pokvario u zaustavnoj traci. Dok je vozač pokušavao da otkloni kvar, udario ga je kamion kojim je upravljao državljanin Severne Makedonije. Vozač kamiona je pronađen, uhapšen i određeno mu je zadržavanje do 48 sati, dok je dete do Niša prevezla lekarka koja se slučajno zatekla na mestu nesreće.

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