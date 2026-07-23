Tužno!Aleksandar F. (40), koji je izgubio život posle eksplozije ručne bombe u Starčevu,juče je sahranjen na Pravoslavnom groblju u tom mestu. Dan ranije na večni počinak ispraćen je i njegov prijatelj Dragan P. (31), koji je u istoj eksploziji poginuo na licu mesta.

Kako smo ranije pisali,tragedija se dogodila 18.jula u dvorištu porodične kuće u Starčevu, gde se društvo okupilo kako bi, kako navode meštani, proslavilo Aleksandrov 40. rođendan. Iz za sada neutvrđenih razloga aktivirana je ručna bomba, usled čega su Aleksandar i Dragan smrtno stradali, dok je njihov prijatelj S. V. teško povređen i i dalje se nalazi na lečenju.

Tokom jučerašnjeg dana porodica, prijatelji i komšije okupljali su se na Pravoslavnom groblju u Starčevcu, kako bi ispratili Aleksandra do njegove večne kuće. Kako kažu meštani, Aleksandar je nažalost ostao bez oba roditelja ima samo rođenog brata. Aleksandar je sahranjen oko 13 sati.

Od njega su se čituljama oprostili brat i brojna rodbina, dok društvene mreže preplavljuju emotivne poruke prijatelja.

"Da li je moralo na 40. rođendan da nam odeš... Nismo stigli da popijemo pivo i da se ispričamo. Laka ti zemlja i počivaj u miru...", "Pa zašto, Aco, brate moj? Zašto tako, veliki čoveče?", "Neka te anđeli čuvaju, dobri čoveče" - samo su neke od poruka koje slamaju srce.

Samo dan ranije sahranjen je Dragan P. u Banatskom Brestovcu, gde je živeo poslednjih nekoliko godina. Od njega su se oprostili majka, brat, rodbina i brojni prijatelji.

"Počivaj u miru, brate", "Hvala ti što si bio dobar čovek", "Nisu ovo zaslužili", "Neka ih anđeli čuvaju" – pisali su njegovi prijatelji.

Podsetimo, tragedija se dogodila u petak oko 22 sata tokom druženja i roštiljanja u dvorištu porodične kuće.

- Okupilo se društvo, slušali su muziku i veselili se. Tada je, navodno, neko uzeo ručnu bombu kako bi se našalio i došlo je do snažne eksplozije. Geleri su čak probili kapiju dvorišta - rekao je ranije izvor upoznat sa istragom.

Dragan P. je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta, dok je Aleksandar F. sa teškim povredama prevezen iz Pančeva u Beograd. Lekari su mu amputirali deo noge, ali je uprkos velikim naporima preminuo nekoliko sati kasnije.

Meštani Starčeva i Banatskog Brestovca i dalje ne mogu da poveruju da su u jednom trenutku ostali bez dvojice prijatelja.

- Dragan je bio vredan i pošten momak, a Aleksandar veliki čovek. Niko ne može da shvati kako je do ovoga došlo – rekao je jedan od njihovih poznanika.

Prema navodima pojedinih medija, sumnja se da je do eksplozije došlo dok su se prisutni, navodno, dobacivali ručnom bombom, ali zvanične okolnosti tragedije još nisu utvrđene. Istraga je u toku.

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