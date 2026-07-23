Državljanin Srbije M. A., koji se sumnjiči da je povezan sa eksplozijom ručne bombe u Kotor Varošu, sproveden je sinoć u Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci. Policija sumnja da su on i još jedna osoba aktivirali bombu ispred privatne kuće, dok se za trećim osumnjičenim i dalje traga.

Državljani Srbije M. A. i J. D. uhapšeni su zbog sumnje da se mogu dovesti u vezu sa eksplozijom koja je juče uznemirila stanovnike Kotor Varoša.

Prema dosadašnjim saznanjima iz istrage, sumnja se da su osumnjičeni aktivirali ručnu bombu ispred jedne privatne kuće. Vlasnik objekta u trenutku eksplozije nije bio kod kuće, već se nalazio na odmoru.

Iz Policijske uprave Banjaluka saopšteno je da su osumnjičeni identifikovani i uhapšeni u saradnji sa Policijskom upravom Istočno Sarajevo.

Preduzimanjem zakonom propisanih mera i radnji, kao i prikupljenim operativnim saznanjima, utvrđeno je da se u vezu sa eksplozijom u Kotor Varošu mogu dovesti M. A. i J. D., državljani Srbije. Takođe, policija traga za još jednom osobom koja se dovodi u vezu sa ovim događajem - naveli su iz PU Banjaluka.

O celom slučaju obavešten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci, koji se izjasnio da postoje elementi krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti.

Istraga je u toku, a policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti eksplozije, kao i motiva napada.

atvbl.rs