Srbi, shodno dogovoru u dijalogu, nameravaju da se vrate u tužilaštvo i sudove na severu Kosova i Metohije. Napustili su ih 2022. godine, kolektivno, nezadovoljni potezima Prištine. Njihova odluka da se vrate, u Prištini je međutim dočekana na nož. Povlačenje ostavki nije prihvaćeno, pa je usledilo razrešenje.

Najpre je tužilački savet odlučio da ne prihvati povlačenje ostavki a potom je dekretom, vršiteljka dužnosti predsednice razrešila grupu od 20 srpskih tužilaca i drugog osoblja tužilaštva u Kosovskoj Mitrovici, piše RTS.

Evropska unija ukazuje da je razrešenje srpskih tužilaca nespojivo sa zakonom, pravičnim postupkom i opštim zahtevima vladavine prava, pozivajući institucije da se suzdrže od akcija usmerenih na sprečavanje reintegracije pravosudnog osoblja srpske nacionalnosti.

Sjedinjene Države očekuju od vlade Aljbina Kurtija da obezbedi jednake mogućnosti za Srbe.

"Ustav i zakoni Kosova garantuju zastupljenost kosovskih Srba u institucijama. Očekujemo da Vlada Kosova obezbedi da kosovski Srbi imaju jednake mogućnosti i da budu u mogućnosti da u potpunosti učestvuju u političkom i građanskom životu Kosova. Nastavićemo da se zalažemo za to", navodi se u saopštenju ambasade SAD u Prištini.

Akcije rušenja vikendica na Gazivodama mogu da svedoče i o ugroženosti individualnih prava Srba. Iz Evropske unije traže obustavu daljeg rušenja.

"EU na Kosovu je zabrinuta zbog nedostatka poštovanja pravne procedure u ovom, kao i u nekoliko drugih nedavnih slučajeva na severu Kosova od februara ove godine. EU poziva na trenutnu obustavu svih daljih rušenja, prinudnih uklanjanja objekata ili preuzimanja imovine dok se na odgovarajući način ne otklone zabrinutosti u vezi sa poštovanjem pravne procedure, proporcionalnošću, pravom svojine, ljudskim pravima i delotvornim pravnim sredstvima. Vlasti bi bez odlaganja trebalo da stupe u kontakt sa pogođenim stanovnicima i opštinama i razmotre zakonita rešenja", saopšteno je iz Misije EU u Prištini.

Poruka centralnim vlastima u Prištini je da poslednjim potezima izazivaju ozbiljnu zabrinutost u pogledu vladavine prava. U skladu sa evropskim putem, Evropska unija od Prištine očekuje da otkloni sve zabrinutosti i obezbedi da se slične radnje ne ponove.

Zabrinutost izrazila i britanska ambasada u Prištini

Britanska ambasada u Prištini saopštila je da izražava zabrinutost zbog rušenja kuća u blizini jezera Gazivode i poručila da pažljivo prati dalji razvoj situacije.

"Poštovanje vladavine prava podrazumeva pravične i transparentne postupke, uz mogućnost da lica na koja se postupci odnose ostvare svoja prava. Posebno nas zabrinjavaju navodi da su mere izvršenja sprovedene dok su sudski postupci još u toku. Zakon treba da se primenjuje dosledno i nepristrasno na celoj teritoriji Kosova", navodi se u saopštenju britanske ambasade na Fejsbuk stranici.

Oni su pozvali prištinske vlasti da stupe u dijalog sa pogođenim zajednicama, transparentno odgovore na njihove zabrinutosti i uzdrže se od daljih postupaka koji bi mogli da naruše poverenje javnosti ili poverenje među zajednicama.