"Ovo je prva noć kod nas u našem kliničkom centru, nakon transporta iz Podgorice. Smešten je u jedinici intenzivnog lečenja Dečije hirurške klinike i neke bliže informacije ćemo imati narednih dana o njegovom zdravstvenom stanju", otkrio je dr Golubović i dodao da dečak do daljnjeg ostaje u UKC Niš.

"Siguran sam da će i rezultat njegovog lečenja biti dobar, jer znam kakvi stručnjaci se o njemu brinu", zaključio je dr Golubović za "Blic TV".

Stanje ostalih povređenih

Što se tiče stanja ostalih Nišlija povređenih u ovoj saobraćajnoj nesreći, polovina njih je već otpuštena na kućno lečenje, a oni sugrađani koji su zahtevali dalje hirurško lečenje, operisani su.

"Dobro se osećaju i ja se nadam da do kraja nedelje će i oni biti upućeni na kućno lečenje", istakao je dr Golubović.

Na pitanje koliko je bio rizičan transport ovih pacijenata, doktor ističe da je sve proteklo u najboljem redu.

"Iako je to izuzetno zahtevna operacija bila koja je vođena od strane Ministarstva zdravlja, naših kolega iz Crne Gore i našeg Kliničkog centra, tako da su svi dobro bili usaglašeni, i rezultat je bio dobar. Dečak je kod nas u Nišu i dobro se oseća i u dobrim je rukama naših dečijih anesteziologa i ja se nadam da će i rezultat njegovog lečenja biti uspešan", otkriva.

Veruje da će svi odrasli sugrađani do kraja nedelje biti na kućnom lečenju, kao i da neće biti problema.

Podsetimo, državljani Srbije koji su boravili u Boki u kolektivnom smeštaju vraćali su se sa pokloničkog putovanja u Manastir Ostrog kada je došlo do stravične nesreće. U nesreći je povređeno 16 putnika iz minibusa, uglavnom Nišlija, dok je jedna devojka poginula.

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