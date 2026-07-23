U reci Kolubari u mestu Beloševac kod Valjeva juče je pronađeno beživotno telo muškarca. Nadležne službe odmah su izašle na teren nakon dojave da se u vodi nalazi osoba za koju se sumnja da se utopila, a vatrogasci-spasioci su izvlačili telo iz reke.

U mestu Beloševac kod Valjeva juče se dogodila tragedija kada je u reci Kolubari pronađeno telo muškarca, saznaje "Telegraf.rs".

Prema prvim informacijama, nadležnim službama je oko 13 časova stigla dojava da se u vodi nalazi osoba koja ne daje znake života i za koju se sumnja da se utopila.

Na lice mesta odmah su upućene spasilačke ekipe, koje su ubrzo potvrdile najcrnje sumnje – u reci se nalazilo beživotno telo muškarca.

U akciju izvlačenja uključena su četiri vatrogasca-spasioca, koji su pristupili izvlačenju tela iz reke.

Kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije, čekao se dolazak mrtvozornika i nadležnih organa, koji će obaviti uviđaj i pokušati da utvrde identitet stradalog, kao i šta je prethodilo nesreći.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome kako je muškarac završio u vodi, a istraga će pokazati da li je reč o nesrećnom slučaju ili je uzrok smrti drugačiji.

Telegraf.rs