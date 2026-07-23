Andrej Babiš je u obraćanju nakon sastanka s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem istakao i da je Međunarodna izložba Ekspo 2027 u Beogradu veliki događaj za ceo svet, kao i da je Češka zahvalna Srbiji na ogranizaciji tog događaja. "To će biti veliki događaj za Srbiju i za svet", ocenio je on.

Govoreći o evropskim integracijama Srbije i regiona, češki premijer ocenio je da ne razume zašto Srbija još nije deo Šengenskog prostora. "Umesto da Evropska unija pokušava da proširi Šengen na ceo Zapadni Balkan, to je tema koja traje godinama. Ne razumem zašto Srbija nije u Šengenu", rekao je Babiš.

On je ocenio da Srbija, kao i druge zemlje regiona, treba da budu deo evropskih struktura čim ispune sve uslove. "Srbija ima našu podršku i to je važno za Evropu, posebno u vremenu kada se govori o ratu, a ne o miru", poručio je češki premijer. Na pitanje novinara da li nekome u EU "smeta jaka Srbija", Babiš je naveo da bi to trebalo otvoreno reći. "Ako neko nekome smeta, onda bi na tim sastancima, kao što smo imali taj sastanak, bilo fer da se to otvoreno kaže. Ja to ne razumem. Situacija bi trebalo da bude sasvim suprotna: EU bi trebalo da insistira da Srbija uđe u Šengen postepeno, kad, naravno, ispuni sve uslove, da uđe u EU", naglasio je Babiš.

Babiš je rekao da Evropska unija treba odlučnije da podrži evropski put Srbije, navodeći da Beograd ima pravo da se pragmatično odnosi prema ponudama različitih partnera, uključujući Kinu i Ujedinjene Arapske Emirate.

"Kina nudi kapital, a Srbija se naravno ponaša pragmatično, ali EU treba da se ponaša potpuno suprotno i da nastoji da Srbija postane deo Šengena i Evropske unije", rekao je on. Premijer Češke boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji, a ranije danas sastao se sa premijerom Srbije prof. dr Đurom Macutom.