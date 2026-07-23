Državljanin Srbije A. S. (22) iz Jagodine osumnjičen je da je u Kotoru napao policijskog službenika i izvršio nasilje nad svojom emotivnom partnerkom. Policija ga je zatekla kako se agresivno ponaša, udara po vozilima i pravi haos u naselju Sveta Vrača.

Kotorska policija podnela je krivičnu prijavu protiv dvadesetdvogodišnjeg mladića zbog sumnje da je počinio krivična dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

Kako je saopšteno iz Uprave policije Crne Gore, građani su juče u ranim jutarnjim časovima prijavili Odeljenju bezbednosti Kotor da se u naselju Sveta Vrača nalazi muškarac koji se ponaša nasilno i agresivno, kao i da zaposlenima jednog marketa ne dozvoljava da priđu objektu.

Policajci su po dolasku na lice mesta zatekli A. S. kako se nasilno ponaša.

Udarao je po parkiranim vozilima i betonskoj podlozi, pri čemu je sebi nanosio povrede, a pričinio je i materijalnu štetu na jednom automobilu - saopštila je policija.

Prilikom pokušaja da ga savladaju, osumnjičeni je, kako se navodi, ugrizao policijskog službenika za ruku i naneo mu povredu.

A. S. je nakon intervencije policije prevezen vozilom Hitne pomoći radi ukazivanja lekarske pomoći, nakon čega je zadržan u zdravstvenoj ustanovi zatvorenog tipa radi daljeg posmatranja.

Na mestu događaja pronađena je i njegova emotivna partnerka N. P. (21) iz Subotice, koja je, prema navodima policije, imala vidne telesne povrede.

O slučaju je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji je ocenio da u radnjama A. S. postoje elementi krivičnog dela napad na službeno lice, zbog čega je protiv njega podneta krivična prijava.

Tužilac se izjasnio i da postoje elementi krivičnog dela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici zbog povreda koje je, kako se sumnja, naneo svojoj partnerki.

Istraga je u toku, a nadležni organi treba da utvrde sve okolnosti ovog slučaja.

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