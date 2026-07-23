Iza zatvorenih vrata Županijskog suda u Zagrebu počeo je postupak protiv osamnaestogodišnjaka iz Bosne i Hercegovine, koji se tereti da je hicima iz pištolja u kući na Šestinskom trgu ubio svog prijatelja i sunarodnika Milorada P. (22). Slučaj je dobio novi obrt nakon što je policija otvorila istragu o mogućim vezama ovog ubistva sa planiranjem likvidacije dvojice zagrebačkih preduzetnika.

Prema navodima istrage, mladić se sumnjiči da je početkom marta, pod još nerazjašnjenim okolnostima, u porodičnoj kući na Šestinskom trgu u Zagrebu pucao u Milorada P., koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta.

Postupak se vodi iza zatvorenih vrata jer je osumnjičeni u vreme događaja bio maloletan, pa se protiv njega primenjuju odredbe Zakona o sudovima za mladež.

Novi detalji istrage šokirali javnost

Slučaj je dobio potpuno novi tok nakon što su policijski istražitelji došli do saznanja koja otvaraju mogućnost da ubistvo nije bio izolovan događaj.

Prema informacijama iz istrage, sumnja se da su osamnaestogodišnjak i Milorad P. prethodno ilegalno došli u Zagreb, navodno sa namerom da izvrše likvidaciju dvojice zagrebačkih preduzetnika.

Policija je, kako se navodi, u mobilnim telefonima pronađenim nakon ubistva pronašla komunikaciju koja ukazuje da su se određene osobe dogovarale o napadu.

U porukama se navodno pominjala priprema zasede, ali se plan nije realizovao jer se osobe koje su bile mete napada nisu pojavile na mestu gde su ih čekali.

U istrazi uhapšen i Dino K.

Kao jedna od osoba koja se dovodi u vezu sa ovim planovima policija je identifikovala Dina K.

On je uhapšen i osumnjičen za pripremanje teškog krivičnog dela, a trenutno se nalazi u istražnom zatvoru u Remetincu.

Istražitelji sada pokušavaju da utvrde sve veze između osumnjičenih, kao i da li je sukob između dvojice mladića prethodio samom ubistvu.

Tužilaštvo traži sankciju i produženje pritvora

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu saopštilo je da je nakon sprovedenog pripremnog postupka predložilo izricanje sankcije prema odredbama Zakona o sudovima za mladež.

Tužilaštvo je predložilo i produženje istražnog zatvora zbog opasnosti od bekstva i mogućnosti ponavljanja krivičnog dela.

Osumnjičenom se stavlja na teret da je 12. aprila 2026. godine u Zagrebu, u porodičnoj kući, sa namerom da usmrti žrtvu, mušku osobu rođenu 2004. godine, iz vatrenog oružja ispalio više hitaca. Žrtva je usled zadobijenih povreda preminula na mestu događaja - navedeno je iz tužilaštva.

Istraga i dalje traje, a nadležni organi pokušavaju da rasvetle sve okolnosti koje su prethodile ubistvu Milorada P., kao i eventualnu povezanost sa drugim krivičnim delima.

jutarnji.hr