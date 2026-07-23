Kvin B. je početkom godine pretraživao odeću u jednom second hand objektu u Portlandu kada je primetio žuti dres Los Anđeles Lejkersa koji je neko upravo odbacio na gomilu garderobe. Nije mnogo razmišljao – kupio ga je za svega oko 300 dinara.

U tom trenutku nije mogao ni da nasluti da u rukama drži jedan od najvrednijih sportskih suvenira koji će se pojaviti na aukciji.

Kvin već nekoliko godina kupuje zanimljive predmete u prodavnicama polovne robe i preprodaje ih preko interneta, ali nijedno prethodno otkriće nije moglo da se meri sa ovim.

Nakon detaljne provere, stručnjaci su potvrdili da je dres autentičan i da ga je nosio legendarni košarkaš Vilt Čemberlen tokom NBA finala 1972. godine.

Kada je aukcijska kuća potvrdila poreklo ovog istorijskog predmeta, interesovanje kolekcionara naglo je poraslo. Na kraju je dres prodat za oko 78.000 evra, čime je obična kupovina iz second hand radnje postala neverovatna životna priča.

Ovakvi pronalasci nisu jedini primer da se pravo blago krije među polovnom robom.

Poznat je slučaj džempera legendarnog NFL trenera Vinsa Lombardija, kupljenog za samo 50 centi, koji je kasnije na aukciji dostigao cenu od oko 37.500 evra.

Slično se dogodilo i sa starom Kartije torbom iz dvadesetih godina prošlog veka, plaćenom svega jedan dolar, a kasnije prodatom za više od 8.000 evra.

Veliku vrednost danas imaju i pojedini komadi vintidž garderobe povezani sa slavnim ličnostima. Među najtraženijima su predmeti grupe Nirvana, dok je kultni džemper frontmena Kurta Kobejna nakon njegove smrti prodat na aukciji za čak 296.000 evra, potvrđujući koliko kolekcionari danas cene autentične predmete sa bogatom istorijom.