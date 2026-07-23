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Šef Bele kuće upozorio je da će svaki put kada Iran napadne neki brod u Ormuskom moreuzu, SAD bombardovati i uništiti jedan most ili elektranu.

"Od sada pa nadalje, svaki put kada Islamska Republika Iran puca na brod u Ormuskom moreuzu, bilo projektilom, dronom ili bilo kojim drugim uređajem ili oružjem, Sjedinjene Države će bombardovati i uništiti jedan most ili elektranu", rekao je Tramp.

"Oko za oko", odgovara iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči ističući da će svaki napad na Iran, uključujući i infrastrukturu, izazvati snažan i odlučan odgovor.

Predsednik iranskog parlamenta i glavni iranski pregovarač Mohamad Bager Galibaf poručio je da će se rat ili u potpunosti okončati ili će postojati opasnost da se u sukob između Vašingtona i Teherana uvuku sve zemlje regiona.

Tela američkih vojnika stradalih na Bliskom istoku stigla su u SAD, a Tramp je razgovarao sa njihovim porodicama.

Uživo

SAD upozorile građane zbog tenzija na Bliskom istoku

Stejt department upozorio je danas građane Sjedinjenih Američkih Država širom sveta na pojačane bezbednosne rizike zbog rastućih tenzija na Bliskom istoku, ocenjujući da situacija ostaje složena i da postoji mogućnost nepredviđene eskalacije.

Amerikancima koji se trenutno nalaze u regionu savetovano je da budu oprezni i spremni na moguće poremećaje u putovanju, uključujući otkazivanje letova i privremena zatvaranja vazdušnog prostora.

Stejt department je na mreži Iks naveo da su pojedine avio-kompanije u regionu odložile obnovu ranijih redovnih linija, a da su druge otkazale određene rute.

U saopštenju se dodaje da su američki diplomatski objekti, uključujući i one van Bliskog istoka, bili meta napada, kao i da Iran i grupe koje podržava Teheran mogu da predstavljaju pretnju po druge američke interese u inostranstvu ili lokacije povezane sa Sjedinjenim Američkim Državama i njihovim građanima, uključujući kompanije i institucije.

Američkim državljanima van regiona savetovano je da razmotre putovanja u i kroz Bliski istok, a onima koji planiraju put preporučeno je da kod avio-kompanija provere status svojih letova.

Putnicima čiji su letovi pogođeni promenama savetovano je da se direktno obrate prevoznicima radi informacija o mogućim izmenama.

IRGC tvrdi da je sprečio prolazak brodova kroz moreuz Ormuz



Iranska Revolucionarna garda saopštila je da je sprečila tri tankera za naftu da prođu kroz moreuz Ormuz, dok se SAD i Iran nadmeću za kontrolu nad ovom rutom, kojom je pre rata prolazila oko petina svetske nafte.

"Moreuz je pod našom kontrolom... i svaki brod koji bude zaveden od strane SAD i pokuša da prođe bez koordinacije sa Islamskom Republikom Iran, doživeće istu sudbinu", navodi se u saopštenju IRGC-a.

SAD ponovo tokom noći gađale Iran

Američka vojska saopštila je da je izvela novu seriju napada na Iran po nalogu predsednika Donalda Trampa, dvanaestu noć za redom.

"Misija će se nastaviti kako bi se dodatno oslabila sposobnost Irana da ugrožava komercijalne brodove koji prolaze kroz vode tog regiona", navodi se u saopštenju Centralne komande SAD.