Tri osobe izgubile su život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila u novosadskom naselju Klisa, kada je automobil iz za sada neutvrđenih razloga sleteo sa puta, prevrnuo se i završio u kanalu punom vode. U vozilu su pronađena tela dva muškarca i jedne žene.

Nesreća se dogodila u Ulici Majke Jugovića u Novom Sadu, gde je putnički automobil, prema prvim informacijama, izleteo sa kolovoza, prevrnuo se i završio na krovu u vodi.

Na lice mesta odmah su upućene ekipe Hitne pomoći, policije i vatrogasno-spasilačke jedinice. Vatrogasci su izvukli automobil iz vode, nakon čega su u njegovoj unutrašnjosti pronađena tri beživotna tela.

Portparol Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad Zoran Krulj rekao je da je ekipa Hitne pomoći intervenisala po prvom prioritetu nakon poziva koji je primljen u 10.27 časova, ali su lekari po dolasku mogli samo da konstatuju smrt tri osobe. Prema njegovim rečima, među stradalima su dva muškarca i jedna žena.

Za sada nije saopšten identitet nastradalih, niti je poznato pod kojim okolnostima je vozilo sletelo sa puta i završilo u kanalu.

Policija je obavila uviđaj, dok će istraga utvrditi da li su uzrok nesreće neprilagođena brzina, zdravstveni problem vozača ili neki drugi faktor.

Nadležni će nakon identifikacije tela i prikupljanja svih tragova saopštiti više informacija o ovoj tragediji koja je potresla Novi Sad.