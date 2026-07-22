Policija u Mariboru uhapsila je trojicu državljana Bosne i Hercegovine, starosti 19, 20 i 21 godinu, zbog sumnje da su počinili više krivičnih dela, među kojima su razbojništva, nasilje i pokušaj iznude.

Službenici Policijske stanice Maribor II prošle nedelje uhapsili su trojicu mladića za koje se sumnja da su povezani sa čak šest krivičnih dela

Terete se za dva razbojništva, dva krivična dela lake telesne povrede, nasilje i pokušaj iznude. Jedan od osumnjičenih je, prema navodima policije, i ranije bio evidentiran zbog sličnih krivičnih dela.

Kako se sumnja, trojica mladića napravila su lažni korisnički profil na jednoj internet aplikaciji, predstavljajući se kao mlade žene.

Putem tog profila stupali su u kontakt sa tri žrtve, a zatim dogovarali sastanke na području Maribora tokom jula.

Kada bi se žrtve pojavile na dogovorenoj lokaciji, osumnjičeni bi im prilazili i, prema sumnjama policije, pretili im, zahtevali da sklapaju pretplate za skuplje mobilne telefone na svoje ime, oduzimali vredne predmete i fizički ih napadali.

Tokom pretresa njihovih kuća policija je pronašla i oduzela predmete koji bi mogli biti važni za nastavak krivičnog postupka.

Nakon završene istrage, sva trojica su uz krivičnu prijavu privedena dežurnom istražnom sudiji Okružnog suda u Mariboru.

Sudija im je prvobitno odredio pritvor, a narednog dana mera je određena i za dvojicu osumnjičenih.

Policija nastavlja rad na rasvetljavanju svih okolnosti ovog slučaja.

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