Policijska uprava u Vranju upozorila je građane da su u proteklih mesec dana zabeležene učestale prijave telefonskih prevara u kojima se nepoznate osobe predstavljaju kao zdravstveni ili humanitarni radnici i traže novac, tvrdeći da je član porodice sagovornika povređen u saobraćajnoj nezgodi.

Kako je saopšteno, prevaranti pokušavaju da iskoriste uznemirenost građana kako bi od njih iznudili novac.

U saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Vranju, policija intenzivno radi na rasvetljavanju ovih slučajeva i identifikaciji osumnjičenih.

Iz Policijske uprave posebno apeluju na starije građane da budu oprezni.

– Ukoliko vas neko pozove i na ovaj ili sličan način zatraži novac, odmah prekinite razgovor i pozovite člana porodice kako biste proverili informacije – navodi se u saopštenju.

Policija poziva građane da svaki ovakav pokušaj prevare prijave dolaskom u Policijsku upravu u Vranju, najbližu policijsku stanicu ili pozivom na broj 192.