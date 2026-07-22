Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas u naselju Klisa u Novom Sadu, kada je automobil iz za sada nepoznatih razloga sleteo sa kolovoza i završio u vodi. Prema nezvaničnim informacijama, u vozilu su pronađene tri osobe bez znakova života.

Nesreća se dogodila u Ulici Majke Jugovića, gde je vozilo nakon prevrtanja završilo u vodi.

Na lice mesta odmah su izašle vatrogasne ekipe koje su pokušavale da izvuku automobil i provere stanje osoba koje su se nalazile u njemu.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, u vozilu su pronađena tri tela.

Za sada nisu poznati identiteti stradalih, kao ni okolnosti pod kojima je došlo do ove teške nesreće.

Policija je obavila uviđaj, a istraga će utvrditi sve detalje tragedije.