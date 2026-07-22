Policija u Nišu uhapsila je državljanina Finske T. M. A. (1984) zbog sumnje da je na benzinskoj pumpi kod Ražnja natočio gorivo u svoj automobil, a zatim se udaljio bez plaćanja računa.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, pripadnici Policijske uprave Niš uhapsili su osumnjičenog zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo krađa.

Prema navodima policije, T. M. A. je na jednoj benzinskoj pumpi kod Ražnja sipao gorivo u svoje vozilo, nakon čega je napustio objekat ne izmirivši račun.

Intenzivnim operativnim radom policijski službenici uspeli su da ga identifikuju i pronađu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom osnovnom javnom tužiocu u Aleksincu.