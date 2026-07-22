Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su P. D. (55) zbog sumnje da je postupao suprotno merama za sprečavanje i suzbijanje afričke kuge svinja i nelegalno prerađivao i stavljao u promet svinjsko meso.

Akciju su sproveli pripadnici Odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici u saradnji sa Upravom kriminalističke policije, Službom za suzbijanje kriminala i inspekcijskim organima Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Kako se sumnja, P. D. je u periodu od 22. novembra 2025. do 21. jula 2026. godine postupao suprotno merama koje je donela Uprava za veterinu radi sprečavanja i suzbijanja afričke kuge svinja na području naseljenog mesta Salaš Noćajski.

Uprkos važećim zabranama, osumnjičeni je, kako se navodi, nastavio da prerađuje i stavlja u promet svinjsko meso na svom gazdinstvu.

Tokom kontrole na gazdinstvu pronađeno je čak 7.060 kilograma svežeg mesa, poluproizvoda i proizvoda od mesa, za koje nije posedovao prateću dokumentaciju niti dokaz o poreklu.

Po nalogu veterinarske inspekcije, meso proizvedeno u neregistrovanom objektu i nepoznatog porekla oduzeto je i upućeno na uništenje.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.