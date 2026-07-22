Tri osobe povređene su u fizičkom obračunu koji se juče dogodio usred dana u jednom ugostiteljskom objektu u Prnjavoru. Policija je zbog tuče sankcionisala učesnike, ali i radnika lokala zbog posluživanja alkohola.

Policijskoj stanici Prnjavor oko 12.20 časova prijavljeno je da je u jednom ugostiteljskom objektu došlo do fizičkog sukoba između dve osobe.

Po izlasku na teren, policijski službenici utvrdili su da su u tuči učestvovali S. T. iz Prnjavora i R. J. iz Srpca.

Povređenim osobama medicinska pomoć ukazana je u Domu zdravlja Prnjavor.

Tokom kontrole utvrđeno je da je R. J. iz Srpca imao 0,66 g/kg alkohola u organizmu.

Policija je učesnicima sukoba uručila prekršajne naloge zbog prekršaja „Tuča i fizički napad“ iz Zakona o javnom redu i miru.

Zbog ovog događaja sankcionisan je i radnik ugostiteljskog objekta D. Đ., kojem je izdat prekršajni nalog zbog prekršaja „Posluživanje alkoholom“.

Nadležni organi nastavljaju rad na dokumentovanju svih okolnosti ovog incidenta.

aloonline.ba