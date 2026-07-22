Prema izvorima, ruski predsednik Vladimir Putn odustao je od teritorijalnih ustupaka jer Rusija najnovije izajve američkih zvaničnika o ratu u Ukrajini smatra "konfrontirajućim" i tumači ih kao dokaz da su neformalni dogovori postignuti na njegovom samitu na Aljasci sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom propali.

Kremlj je pooštrio svoj stav usred eskalacije ukrajinskih udara duboko u Rusiji, uključujući i napade na Moskvu, koji su oštetili rafinerije nafte i izazvali nestašicu goriva širom zemlje.

Putin takođe namerava da u potpunosti preuzme Donjecku oblast, kao i da zadrži Sumsku i Harkovsku oblast, kako bi ih pretvorio u Tampon zone.

Blumberg navodi da, dok SAD insistiraju da na samitu prošlog avgusta nije postignut nikakav sporazum o okončanju ruskog rata u Ukrajini, zvaničnici Kremlja su više puta tvrdili da je postojao paket obaveza u okviru takozvanog sporazuma "duh Enkoridža" između Putina i Trampa, koji su navodno uključivali da SAD izvrše pritisak na Ukrajinu da preda teritoriju Donjeckoj oblasti u zamenu za to da Rusija vrati okupirana područja severne Sumske i severoistočne Harkovske oblasti.

Pregovori između Rusije i Ukrajine o mirovnom sporazumu, koje predvode SAD, u zastoju su od februara, jer se Trampova administracija fokusirala na rat sa Iranom.