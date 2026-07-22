Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu ostali su zatečeni nakon što su tokom redovne kontrole saobraćaja zaustavili 38-godišnjeg biciklistu u Novom Bečeju. Alkotest je pokazao neverovatnih 4,13 promila alkohola u organizmu.

Policijski službenici Policijske stanice Novi Bečej zaustavili su biciklistu tokom kontrole saobraćaja, a nakon alkotestiranja utvrđeno je da se nalazio u stanju teške alkoholisanosti.

Aparat je pokazao čak 4,13 promila alkohola, što se u medicini smatra nivoom koji može dovesti do teškog trovanja alkoholom i gubitka svesti.

Zbog ozbiljnosti prekršaja i opasnosti koju je predstavljao po sebe i druge učesnike u saobraćaju, vozaču bicikla odmah je određeno zadržavanje u službenim prostorijama policije do trežnjenja.

Protiv njega će biti podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova još jednom su apelovali na sve učesnike u saobraćaju da ne upravljaju vozilima pod dejstvom alkohola, bez obzira na to da li se radi o automobilu, motociklu ili biciklu.

-Alkohol i saobraćaj ne idu zajedno. Poštovanjem propisa čuvamo svoj život, ali i živote drugih učesnika u saobraćaju - poručuju iz policije.