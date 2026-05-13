U okviru akcije protiv mreže prevaranata koji su ciljano obmanjivali starije osobe u Italiji uhapšeno je 10 osoba, a ukupna nezakonita korist procenjena je na više od 500.000 evra, saopštilo je tužilaštvo u Tivoliju.

Istraga je pokazala da je organizacija, koja je imala bazu u Napulju, delovala na teritoriji cele Italije i odgovorna je za najmanje 116 prevara počinjenih između februara 2022. i marta 2023. godine, prenosi Roma Today.

Prema navodima istražitelja, grupa je imala centralu iz koje su koordinisani telefonski pozivi žrtvama, dok su drugi članovi odlazili na adrese oštećenih kako bi preuzimali novac i dragocenosti.

Žrtve su uglavnom bile starije i ranjive osobe, a prevaranti su se predstavljali kao pripadnici karabinjera ili radnici pošte, tvrdeći da su njihovi članovi porodice umešani u saobraćajne nesreće ili druga krivična dela i da je potrebno hitno platiti "kauciju" kako bi izbegli hapšenje.

Istražitelji navode da su organizatori čak zahtevali od izvršilaca da snimaju video-zapise kao dokaz uspešno izvedenih prevara i iznosa koji su uzeli od žrtava.

Tokom akcije otkrivena je i "telefonska centrala" u centru Napulja, gde su pronađeni mobilni telefoni, SIM kartice i spiskovi potencijalnih žrtava, koji su delimično uništeni u pokušaju prikrivanja tragova.

