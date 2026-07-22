Dramatične kadrove zabeležio je Karlos Gauna, poznatiji kao The Malibu Artist, koji već godinama pomoću dronova prati ponašanje ajkula i drugih morskih predatora. Ovoga puta njegova kamera zabeležila je prizor koji je i njega ostavio bez reči.

Na snimku se vidi ajkula duga oko tri metra kako mirno pliva ispod površine i prilazi grupi mladih kupača. Oni su nastavili da uživaju u vodi potpuno nesvesni da se u njihovoj neposrednoj blizini nalazi jedna od najpoznatijih morskih grabljivica.

„Ne uznemirim se lako, ali ovo je bio jedan od retkih trenutaka kada jesam. Kupači nisu imali pojma šta se dešava, a ja sam bio udaljen više od kilometra“, ispričao je Gauna.

Srećom, nakon što je nakratko prišla grupi, ajkula je promenila pravac i otplivala ka dubljim vodama, pa je potencijalno opasan susret završen bez ikakvih posledica.

Stručnjaci navode da ovakvi prizori nisu slučajnost. Tokom 2025. godine Kalifornija je zabeležila rekordan broj opažanja ajkula, a sličan trend nastavio se i tokom 2026.

Prema njihovim objašnjenjima, povećana temperatura okeana i dugotrajni morski toplotni talasi dovode do toga da se mlade velike bele ajkule sve češće zadržavaju u plitkim priobalnim vodama, gde pronalaze pogodne uslove za razvoj.

Direktor Laboratorije za ajkule pri Kalifornijskom državnom univerzitetu u Long Biču, dr Kris Lou, upozorio je da se duž zapadne obale SAD stvara svojevrsno „leto puno ajkula“, jer klimatski uslovi pogoduju njihovom okupljanju u blizini plaža.

Iako ovakvi snimci mogu delovati zastrašujuće, stručnjaci ističu da su napadi velikih belih ajkula na ljude i dalje veoma retki. Ipak, savetuju kupačima da poštuju upozorenja spasilaca i budu oprezni, naročito u područjima gde su ajkule često primećene.