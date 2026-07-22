Ipak, prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) i meteorologa Marka Čubrila, stabilizacija vremena neće dugo čekati, a početkom avgusta očekuje se povratak letnjih temperatura.

Prema prognozi RHMZ-a, danas će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, koji će sredinom dana i posle podne povremeno biti jak.

Najviša dnevna temperatura kretaće se od 23 do 28 stepeni, dok će uveče i tokom noći u svim krajevima biti vedro.

U Beogradu će takođe biti promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, uz slab i umeren, povremeno i jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće oko 26 stepeni.

RHMZ najavio pljuskove, pa stabilizaciju

U petak će na severu Srbije biti suvo sa sunčanim intervalima, dok se u ostalim krajevima očekuje promenljivo vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom.

Subota i veći deo nedelje doneće pretežno sunčano vreme.

Međutim, već u nedelju posle podne na severu Srbije očekuje se novo naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koje će se u ponedeljak proširiti i na ostale krajeve zemlje.

Prema prognozi RHMZ-a, od 28. jula očekuje se stabilizacija vremenskih prilika.

Čubrilo: Sveža jutra, pa povratak vrućina

Meteorolog Marko Čubrilo navodi da će sreda doneti osetno svežije vreme uz promenljivu oblačnost i lokalne pljuskove, pre svega na severu i severoistoku regiona.

Duvaće severozapadni vetar, dok će duž Jadrana biti izražena bura. Dnevne temperature kretaće se uglavnom između 18 i 25 stepeni.

Posebno ističe da će u drugom delu sedmice noći biti veoma sveže, uz minimalne temperature od 8 do 17 stepeni, dok bi u pojedinim planinskim kotlinama temperatura mogla da se spusti i do svega 3 stepena.

U četvrtak se očekuje prolazak još jednog hladnog fronta, uz retke pljuskove koji će prvo zahvatiti sever regiona.

Petak će, prema njegovim rečima, biti vetrovit, relativno svež i nestabilan, ponegde uz pljuskove i jak severozapadni vetar, dok će maksimalna temperatura biti između 16 i 24 stepena.

Evo kada ponovo stižu temperature iznad 30 stepeni

Za vikend se očekuje pretežno sunčano i toplije vreme, ali bi u nedelju uveče ponovo moglo doći do razvoja grmljavinskih pljuskova.

Oko 27. jula očekuje se manje osveženje u odnosu na vikend, nakon čega sledi novi porast temperature.

Prema trenutnim procenama meteorologa Marka Čubrila, oko 3. avgusta maksimalne dnevne temperature kretaće se od 27 do 33 stepena, što će označiti povratak pravih letnjih vrućina.

Novo osveženje, prema njegovoj prognozi, moglo bi da usledi oko 5. avgusta.