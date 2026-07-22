Donald Tramp je izjavio da Iran "očajnički želi sastanak", ali da SAD trenutno nisu zainteresovane za pregovore.

Tramp je najavio da će SAD "vrlo brzo" izvesti napad na iranski podzemni nuklearni kompleks Pikeks Mauntin.

Jemenski Huti zapretili su pomorskom blokadom saudijskih luka i upozorili saudijske brodove da ne koriste Crveno more.

Dva tankera sa saudijskom naftom za Kinu i Indiju promenila su rutu i uputila se ka Sueckom kanalu.

Azijske rafinerije razmatraju preusmeravanje isporuka saudijske nafte preko Sueckog kanala zbog bezbednosnih rizika.

Tramp je poručio da će se SAD "pozabaviti" Hutima ako sprovedu najavljenu pomorsku blokadu.

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da su dva broda u Ormuskom moreuzu zahvaćena velikim požarima nakon eksplozija.

IRGC poručio da će Ormuski moreuz ostati zatvoren dok traje, kako navode, "američka agresija" u regionu.

Iran je zapretio potpunom obustavom izvoza nafte, gasa i hemijskog đubriva kroz Ormuski moreuz.

Najave Huta izazvale rast cena nafte; cena brenta od početka meseca porasla je za gotovo 20 dolara po barelu.

Odbor za odbranu bugarskog parlamenta odobrio je predlog za privremeno razmeštanje američkih aviona-cisterni i vojnog osoblja u vazduhoplovnoj bazi Bezmer.

Iran upozorio Bugarsku da bi podrška američkim operacijama predstavljala saučesništvo u "agresiji i ratnim zločinima" i pozvao parlament da odbaci predlog o razmeštanju američkih snaga.

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Identifikovani ostaci trećeg poginulog američkog vojnika

Američka vojska identifikovala je trećeg pripadnika oružanih snaga za koga se veruje da je poginuo u iranskom napadu na vazduhoplovnu bazu Muvafak Salti u Jordanu kao narednicu Anđel S. Rampersad (28) iz Njujorka, saopštio je danas Pentagon.

Iranski projektili pogodili Jordan, eksplozije se čule u Eilatu

Eksplozije su se čule u izraelskom gradu Eilatu tokom iranskog raketnog napada na susedni jordanski grad Akabu, javljaju izraelski mediji.

Prema prvim informacijama, Iran je lansirao balističke rakete ka Akabi.

Za sada nije poznato kakve su posledice napada.

Iran tvrdi da je dronovima gađao američki vojni centar u Kuvajtu

Iranska vojska saopštila je da je danas dronovima gađala američke vojne snage u kampu El Doha, glavnom američkom vojnom objektu na zapadu Kuvajta.

Prema navodima iranske vojske, meta napada bila su skladišta municije i logističke opreme u komandnom centru kopnenih snaga SAD u kampu Al Doha.

Kako je navedeno, napad predstavlja 21. fazu odmazdnih dejstava zbog, tvrdi Teheran, ponovljenih američkih udara na iranskoj teritoriji.

Iranska agencija Mehr navodi da je reč o jednom od najvažnijih američkih vojnih objekata u zapadnom Kuvajtu, gde su smešteni oprema i pripadnici kopnenih, pomorskih i vazduhoplovnih snaga SAD.

Iranska vojska napala baze SAD u Jordanu i Bahreinu

Iranska vojska saopštila je danas da je napala američke baze u Jordanu i Bahreinu, pri čemu su se na meti dronova, kako navodi, našle vazduhoplovna baza u Azraku i vazduhoplovna baza Isa u Bahreinu.

Vojska je ciljala stambene objekte i zgrade sa potprepštinama, kao i skladišta opreme američke vojske u bazi Azrak u Jordanu dronovima jutros, navodi se u saopštenju koje prenosi agencija Mehr.

Dronovi su, kako se dodaje, gađali velika skladišta opreme i barake, kao i objekte za održavanje i popravku teških aviona vojske SAD u vazduhoplovnoj bazi Šeik Isa u Bahreinu, prenosi Al Džazira.

Aun: Liban može da razoruža Hezbolah ako se Izrael povuče sa juga

Liban može da razoruža Hezbolah, ali je za to neophodno da se izraelska vojska povuče sa juga zemlje, izjavio je libanski predsednik Džozef Aun.

Aun je rekao da Liban ne može biti bezbedan i jedinstven sve dok ne postane "jedna država sa jednom vojskom koja štiti sve Libance".

"Oružje Hezbolaha može biti razoružano ako smo iskreni o tome šta je za to zaista potrebno – a to je uklanjanje okupacije i preuzimanje pune kontrole od strane vojske", naveo je Aun.

Rojters: SAD i Saudijska Arabija pred nuklearnim sporazumom bez ključnih ograničenja

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa planira da Kongresu dostavi sporazum sa Saudijskom Arabijom o saradnji u oblasti civilne nuklearne energije koji, prema izvorima Rojtersa, ne uključuje neke važne mere za sprečavanje moguće zloupotrebe nuklearnog materijala.

Dva izvora upoznata sa sporazumom navode da bi dokument, poznat kao "Sporazum 123", trebalo narednih dana da bude dostavljen Kongresu.

Sporazum će, prema navodima, potpisati američki ministar energetike Kris Rajt i saudijski ministar energetike Abdulaziz bin Salman.

Iran: Napadi širom zemlje, u Teheranu deluje PVO

Iranski državni mediji javili su da je u Teheranu aktivirana protivvazduhoplovna odbrana, dok su napadi prijavljeni i u drugim delovima zemlje.

Delovanje protivvazduhoplovne odbrane zabeležena su na zapadu, istoku i severoistoku Teherana, navode državni mediji.

Prenose i da su napadi izvedeni na severozapadu i jugu Irana, kao i da su se eksplozije čule u Bušeru, gde se nalazi nuklearna elektrana.

Novi talas napada SAD na Iran, navodno gađani vojni objekti

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da je tokom novih napada na Iran gađala vojne operativne centre, hangare za avione, skladišta dronova i vojnu logističku infrastrukturu.

Prema navodima CENTCOM-a, cilj napada bio je da se dodatno oslabe sposobnosti Irana da ugrožava komercijalnu plovidbu kroz Ormuz.

Američka vojska tvrdi da je Iran u poslednja tri meseca napao više od 30 trgovačkih brodova koji su plovili tim međunarodnim plovnim putem, navodeći da su tim napadima ugroženi mornari i sloboda plovidbe.

U saopštenju se dodaje da je Ormuski moreuz i dalje otvoren za komercijalni pomorski saobraćaj i da je od početka maja kroz taj prolaz prošlo "mnogo brodova i velike količine nafte".

Rubio: Iran ne pristupa ozbiljno pregovorima sa SAD

Iran ne pristupa ozbiljno pregovorima sa SAD, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio, dok je američka vojska 11. noć zaredom izvela napade na Iran.

"Problem koji trenutno imamo je taj što oni nisu ozbiljni u vezi sa pregovorima. Ako ste zbiljni i mi smo. Ako niste, učinićemo šta je potrebno da zaštitimo naše interese i interese naših saveznika", rekao je Rubio.

Prema njegovim rečima, Iran ugrožava "slobodu plovidbe" postupcima u Ormuskom moreuzu.

Kako je naveo, niti po jednom "postojećem pravnom mehanizmu" Iran nema pravo da kontroliše saobraćaj u Ormuzu, i upozorio je da bi to moglo da ima šire implikacije širom sveta.