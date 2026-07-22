Predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević i poslanik DNP-a Vladislav Bojović borave u radnoj poseti Vašingtonu, gde su razgovarali sa Markom Ivanyjem, predsednikom Republikanske nacionalne obnove, frakcije Republikanske partije bliske predsedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu, kao i bliskim saradnikom nedavno preminulog Čarlija Kirka.

Tokom sastanka razmenjena su mišljenja o aktuelnim političkim i društvenim izazovima u Crnoj Gori, uz poseban akcenat na očuvanje nacionalnog, duhovnog i kulturnog identiteta. Sagovornici su ocenili da su tradicionalne vrednosti izložene snažnim pritiscima različitih anarho-liberalnih ideoloških koncepata koji, kako je navedeno, pod uticajem ostataka takozvane duboke države u Evropi i Crnoj Gori nastoje da promene identitetske temelje društva.

Knežević je istakao da među ključnim političkim prioritetima Demokratske narodne partije ostaje rešavanje najvažnijih identitetskih pitanja, pre svega obezbeđivanje zvaničnog i ravnopravnog statusa srpskog jezika u Crnoj Gori. On je naglasio i potrebu da se usvoje Zakon o državnim simbolima i Zakon o dvojnom državljanstvu, kao i značaj očuvanja Srpske pravoslavne crkve kao kanonski jedinstvene, na čijem se čelu nalazi Njegova svetost patrijarh Porfirije.

Na sastanku je bilo reči i o jačanju međunarodne saradnje političkih organizacija koje dele slične vrednosti, uz obostranu spremnost za unapređenje komunikacije i razmenu iskustava.

Kako je saopšteno, delegacija DNP-a u Vašingtonu realizuje aktivnosti pod sloganom „Učinimo Crnu Goru ponovo velikom državom“, u okviru kojih je ostvarila kontakte sa međunarodnim partnerima koji podržavaju vrednosti zasnovane na porodici, veri, slobodi, nadi i zdravim životnim načelima.

Sagovornici su ocenili da upravo na tim vrednostima počiva istinska Njegoševa Crna Gora, kojoj je potrebno vratiti puni istorijski, kulturni i duhovni sjaj, uz nastavak evropskog puta zasnovanog na poštovanju identiteta, tradicije i demokratske volje građana.

Na kraju sastanka, Knežević je pozvao Marka Ivanyja da poseti Crnu Goru kao gost Demokratske narodne partije, ocenjujući da bi takva poseta predstavljala značajan korak u daljem jačanju međusobnih odnosa i saradnje.

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