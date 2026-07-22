Automobil "audi A3", kojim je, kako se sumnja, L. N. (21) izazvao tešku saobraćajnu nesreću na Vračaru u kojoj je teško povređena Jelena A. (39), poslat je na vanredno veštačenje kako bi se utvrdilo da li je uzrok udesa bio tehnički kvar na vozilu.

Kako se nezvanično saznaje, jedna od glavnih pretpostavki u dosadašnjoj istrazi jeste da su na automobilu otkazale kočnice, zbog čega vozač nije uspeo da zaustavi vozilo.

Prema dosadašnjim informacijama, mladić u trenutku nesreće nije bio pod dejstvom alkohola niti narkotika.

Nesreća se dogodila u utorak oko 16.35 časova na uglu ulica Vojvode Dragomira i Sazonove na Vračaru.

Prema nezvaničnim informacijama Kurira, "audi" je najpre udario u banderu, nakon čega se zarotirao i izleteo na trotoar, gde je naleteo na Jelenu A. koja je u tom trenutku šetala sa šestogodišnjom ćerkom.

Kako kurir saznaje, majka je u poslednjem trenutku uspela da odgurne dete i tako joj, najverovatnije, spase život. Devojčica je prošla sa lakšim povredama, dok je Jelena A. zadobila teške telesne povrede obe potkolenice i hitno je prevezena u Urgentni centar, gde se i dalje nalazi na lečenju.

Vozač je, prema nezvaničnim saznanjima, ostao na mestu nesreće i sačekao dolazak policije i Hitne pomoći. Navodno je izjavio da je video majku i dete ispred sebe i pokušao da ih izbegne, ali da nije uspeo da zaustavi automobil.

Po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu biće saslušani svedoci, obavljena tehnička i saobraćajna veštačenja, kao i pregled automobila, kako bi se utvrdilo da li je uzrok nesreće bio kvar na kočionom sistemu ili neki drugi faktor.

Istraga o svim okolnostima ove teške saobraćajne nesreće je u toku.

Kurir