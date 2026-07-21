On je apelovao na poljoprivrednike da ne uvoze svinje nepoznatog ili neproverenog porekla, kao i da ograniče ulazak ljudi i vozila na svoje farme.

"Pozivamo ljude koji se bave uzgojem svinja da ne čekaju da se bolest pojavi u njihovom selu ili na farmi. Svaki propust može dovesti do uništavanja čitavog zapata, ogromnih ekonomskih gubitaka i dugoročnih posledica za svinjarsku proizvodnju u Republici Srpskoj", rekao je Lukić za Srnu.

Istakao je da je neophodnu svakodnevno dezinfikovati obuću, odeću, opremu i vozila, sprečiti svaki kontakt domaćih svinja sa divljim svinjama i ne hraniti svinje pomijama i ostacima hrane.

On je naglasio da bi odmah trebalo prijaviti nadležnoj veterinarskoj organizaciji svaku sumnju na bolest, naglo uginuće ili promenu zdravstvenog stanja.

"Svaki pokušaj prikrivanja bolesti, nelegalnog prometa svinja ili nepoštovanja propisanih mera može ugroziti ne samo pojedinačno gazdinstvo već i čitav svinjarski sektor. Odgovornost svakog pojedinca danas znači zaštitu proizvodnje sutra", upozorio je Lukić.

Prema njegovim rečima, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, zajedno sa veterinarskim organizacijama, inspekcijskim službama i lokalnim kriznim centrima, nastaviće da preduzima sve neophodne mere na suzbijanju bolesti.

"Međutim, uspeh zavisi i od vas. Budimo odgovorni. Prijavimo svaku sumnju na vreme. Poštujmo biosigurnosne mere. Samo zajedničkim delovanjem možemo zaštititi proizvodnju, sačuvati egzistenciju naših domaćinstava i sprečiti nova žarišta afričke kuge svinja", poručio je Lukić.