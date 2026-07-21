Pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv droga, zaplenili su oko 10 kilograma kokaina i tri kilograma heroina i uhapsili L. T. zbog sumnje da se bavio prodajom narkotika.

Osumnjičeni je uhapšen u automobilu, a policija je nakon toga pretresla prostorije kuće i vozilo koje je koristio.

Tom prilikom pronađeno je i zaplenjeno 10 kilograma kokaina i tri kilograma heroina, kao i predmeti koji ukazuju na sumnju da je droga bila namenjena daljoj prodaji.

Među pronađenim predmetima su digitalna vagica za precizno merenje, hirurške rukavice, pvc kese za pakovanje droge, kao i nož sa tragovima bele praškaste materije koja izgledom podseća na kokain.

L. T. je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.