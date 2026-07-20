Kontroverzni tiktoker i influenser Marko Radmanović iz Sremske Mitrovice, poznatiji pod nadimkom Faraon, priveden je 17. jula na informativni razgovor nakon što su se u javnosti pojavile sumnje da njegov novi muzički spot za pesmu "Žig zveri" sadrži sadržaj koji promoviše pedofiliju i zloupotrebu maloletnika, a da situacija bude još gora, mediji prenose da je Faraon 2025. godine već bio prijavljen za polno uznemiravanje.

Slučaj je izazvao burne reakcije na društvenim mrežama i u javnosti, gde brojni građani zahtevaju da nadležne institucije detaljno ispitaju sve okolnosti i utvrde da li postoje elementi za dalje postupanje.

Nakon privođenja, Marko Radmanović Faraon oglasio se putem svojih profila na društvenim mrežama, tvrdeći da je nakon informativnog razgovora pušten bez podnošenja bilo kakve prijave protiv njega. U svojim objavama uputio je oštre poruke medijima i građanima koji su kritikovali njegov rad i ponašanje, što je dodatno podstaklo polemike i izazvalo brojne reakcije u javnosti.

Dečija igraonica, "Sveti tatica" i stihovi o pokornosti

Spot za pesmu "Žig zveri", koji je delom sniman u prostoru dečje igraonice, našao se na meti oštrih osuda javnosti. Korisnici društvenih mreža i građani šokirani su scenama, dijalozima i stihovima u kojima se prepoznaju seksualne aluzije povezane sa maloletnicima.

Poseban gnev izazvali su kadrovi koji kombinuju versku ikonografiju i natpise poput "Sveti tatica", dok tekst pesme poziva na pokornost.

S obzirom na to da Faraona na društvenim mrežama prati preko 70.000 ljudi, a da njegovu primarnu publiku čine upravo tinejdžeri, zabrinutost roditelja i javnosti dostigla je vrhunac.

Zbog ovoga je pokrenuta i onlajn peticija kojom se zahteva gašenje svih njegovih profila na društvenim mrežama, a koju je za kratko vreme potpisalo više od 1.000 građana. Pokretači peticije upozoravaju da Faraonov sadržaj promoviše satanizam i pedofiliju i da može imati katastrofalan uticaj na maloletnike koji ga prate.

Sramno oglašavanje Faraona: "Inspektori su se smejali"

Nakon burnih reakcija, policijski službenici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala (VTK), u saradnji sa PU Sremska Mitrovica i Posebnim odeljenjem Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, identifikovali su i priveli Radmanovića. Izvršen je pretres njegovog stana, a elektronski uređaji su mu privremeno oduzeti radi daljeg veštačenja.

Faraon se ubrzo nakon puštanja oglasio video-snimkom na Tik Toku, stojeći ispred policijske stanice u Sremskoj Mitrovici, držeći u rukama policijsku belešku.

"Tri sata su me zadržali tamo, oduzeli su mi telefone, laptopove, sve moguće hard-diskove, ceo stan su mi pretresli. Šta se desilo na kraju? Ništa nisu našli što aludira na krivično delo. Inspektori, kada su videli šta se nalazi u mojim telefonima, bukvalno su bili u čudu, blago su se smejali", izjavio je Radmanović u snimku i dodao:

"Svi koji su prenosili laži o meni imaju 24 sata da me kontaktiraju ili ću ih krivično tužiti".

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