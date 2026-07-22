Od 19. do 21. jula 2026. godine, prema astrološkim tumačenjima, na nebu se formirala retka konfiguracija poznata kao The Barbault Basket, odnosno „kolevka“. Astrolozi ovaj raspored planeta opisuju kao simboličan početak novog ciklusa koji bi mogao da se odrazi na različite životne oblasti tokom narednih meseci i godina.

Važno je napomenuti da astrologija nije naučno potvrđena metoda predviđanja budućnosti, već sistem verovanja i simboličkih tumačenja koji mnogi koriste za ličnu refleksiju i zabavu.

Šta predstavlja „Barbault Basket“?

Prema astrološkim tumačenjima, ova konfiguracija nastaje kada se određene planete nađu u specifičnom rasporedu na zodijačkom krugu.

Tokom ovog perioda, Jupiter, Uran, Neptun i Pluton našli su se na istom, četvrtom stepenu svojih znakova, dok su Uran i Pluton istovremeno bili u trigonu. Kada se njihov položaj prikaže na astrološkoj karti, raspored podseća na korpu, zbog čega je konfiguracija dobila naziv „Barbault Basket“.

Posebnu pažnju privlači činjenica da su Uran, Neptun i Pluton spore planete koje se u astrologiji povezuju sa dugoročnim procesima i kolektivnim promenama.

Astrolozi njihovo simboličko značenje opisuju ovako:

Jupiter – rast, širenje mogućnosti i nove prilike;

– rast, širenje mogućnosti i nove prilike; Uran – promene, inovacije i neočekivani preokreti;

– promene, inovacije i neočekivani preokreti; Neptun – intuicija, ideali i unutrašnji razvoj;

– intuicija, ideali i unutrašnji razvoj; Pluton – transformacija i završetak starih ciklusa.

Prema tim tumačenjima, njihova kombinacija može predstavljati period preispitivanja i promena.

Koji znakovi bi mogli najviše da osete uticaj?

1. Blizanci

Pošto se Uran prema astrološkim tumačenjima nalazi u ovom znaku, Blizanci bi mogli da budu među onima koji najviše osećaju potrebu za promenom.

Astrolozi im predviđaju mogućnost novih poslovnih pravaca, promene životnog stila, drugačijeg pogleda na budućnost ili donošenja odluka koje menjaju svakodnevicu.

2. Rak

Jupiter u Raku se u astrologiji povezuje sa širenjem mogućnosti, većim samopouzdanjem i ličnim razvojem.

Pripadnici ovog znaka mogli bi, prema ovim verovanjima, da osete potrebu za pokretanjem novih projekata ili ulaskom u važne životne faze.

3. Vodolija

Pluton se prema astrološkim tumačenjima nalazi u Vodoliji, zbog čega se ovaj znak povezuje sa periodom dubokih promena.

Astrolozi smatraju da bi Vodolije mogle prolaziti kroz snažne procese lične transformacije, menjati prioritete i drugačije posmatrati svoje ciljeve.

4. Ovan

Neptun u Ovnu se u astrologiji povezuje sa promenama u načinu razmišljanja, identitetu i životnim željama.

Ovnovi bi, prema ovim tumačenjima, mogli da preispitaju svoje planove i okrenu se idejama koje ranije nisu razmatrali.

Promene se, prema astrologiji, ne dešavaju preko noći

Iako se ova konfiguracija opisuje kao značajna, astrolozi ne govore o kratkotrajnom događaju koji se završava nakon nekoliko dana. Pošto se radi o sporim planetama, njihovi simbolički uticaji se, prema astrološkim verovanjima, posmatraju kroz duži vremenski period.

Za sve znakove Zodijaka ovaj period se opisuje kao vreme zatvaranja starih poglavlja i otvaranja novih mogućnosti – kroz promene u odnosima, karijeri, načinu razmišljanja i ličnom razvoju.