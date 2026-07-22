Time bi mogli da padnu i neki istorijski temperaturni rekordi, piše Severe Weather Europe.

Najgore se očekuje u južnim i istočnim delovima Španije, posebno u dolinama reka Gvadalkivir i Ebro, kao i u regionima Mursija i Kastilja-La Manča. Vrućina će se širiti i prema jugu Francuske, gde bi temperature mogle biti blizu 40 stepeni.

Problem neće biti samo dnevne temperature. Noći će takođe biti veoma tople, ponegde sa minimalnim temperaturama iznad 25 stepeni, što znači da telo tokom noći neće moći normalno da se oporavi od dnevne vrućine.

Stiže vrući vazduh iz Sahare

Glavni razlog ekstremne vrućine jeste snažno područje visokog pritiska koje se zadržalo nad jugozapadnom Evropom. Takav sistem deluje poput poklopca: zadržava vrući vazduh pri tlu i ne dozvoljava mu da se rasprši.

Situaciju dodatno pogoršava dotok veoma vrućeg i suvog vazduha iz Sahare. Zbog toga se temperature u delovima Španije mogu približiti najvišim vrednostima ikada izmerenim u toj zemlji. Zvanični španski rekord iznosi 47,6 stepeni, a izmeren je u La Rambli kod Kordobe 14. avgusta 2021. godine. Meteorološki modeli pokazuju da bi ove sedmice Mursija mogla biti jedno od područja u kojima će se taj rekord ozbiljno ugroziti.

Najgore u četvrtak i petak

Prema prognozama, u sredu se u centralnoj i južnoj Španiji očekuju temperature od 42 do 44 stepena. U četvrtak bi vrućina trebalo dodatno da ojača. U istočnim i južnim nizijama temperature bi mogle dostići od 44 do 46 stepeni, lokalno i do 47, što se posebno odnosi na provincije Mursija, Alikante i Valensija.

Veoma vruće biće i u dolini Ebra, gde se očekuje do 44 stepena. U petak se ekstremne vrućine nastavljaju u istim područjima, ponovo sa temperaturama oko 45 stepeni.

Velika opasnost od požara

Dugotrajna vrućina donosi ozbiljne probleme. Zbog suvog tla, niske vlažnosti i vetra, opasnost od požara u više regiona podignuta je na najviši nivo. U takvim uslovima požari mogu da izbiju brzo i da se šire velikom brzinom, dok suvi vetrovi dodatno povećavaju rizik na celom poluostrvu.

Vrućina će teško pogoditi i poljoprivredu. Usevi su izloženi toplotnom stresu, voda iz akumulacija brže isparava, a elektroenergetske mreže biće pod velikim opterećenjem zbog pojačane upotrebe klima-uređaja.

Ekstremna vrućina najopasnija je za starije osobe, decu, hronične bolesnike i ljude koji rade na otvorenom, kod kojih raste rizik od toplotne iscrpljenosti i toplotnog udara. Posebno su opasne veoma tople noći jer, kada se temperatura ne spušta dovoljno, organizam nema vremena za oporavak, pa zdravstveni rizici rastu iz dana u dan.

Osveženje bi krajem sedmice moglo da stigne na zapad Pirinejskog poluostrva, gde se očekuje prodor vlažnijeg vazduha sa Atlantika, ali istočni i južni delovi Španije ostaće još neko vreme pod uticajem ekstremne vrućine.