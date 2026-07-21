Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu policija je uhapsila Z. S. zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.

Kako se nezvanično saznaje, sumnja se da je osumnjičeni objavljivao i iznosio poruke kojima je pozivao na nasilje prema pripadnicima jevrejske zajednice, uključujući i pretnje upućene verskim objektima i verskim predstavnicima.

Prema nezvaničnim saznanjima, uhapšeni je poručivao da "sinagogu treba zapaliti, a rabina ubiti".

Policija i tužilaštvo nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti slučaja, a osumnjičeni će biti procesuiran u skladu sa zakonom.

Kurir