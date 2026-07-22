Konobarica iz Tivta pokazala šta je zatekla na stolu posle odlaska stranaca: "Ovo mi se nikada nije desilo"

Konobarica iz Tivta ostala je neprijatno iznenađena nakon što su joj strani gosti, posle računa od 26,7 evra, kao bakšiš ostavili svega pet centi.

Svoje iskustvo podelila je putem Instagram stranice "Podgorički vremeplov", gde je njena ispovest izazvala lavinu komentara i podelila mišljenja korisnika društvenih mreža.

Uz fotografiju računa i novčića od pet centi, konobarica je opisala šta se dogodilo.

- Radim u restoranu kao konobar. Za sto su sela dva stranca, jeli su i pili, a kada je došlo vreme da plate račun, dala sam im kusur. Nakon što su otišli, prišla sam stolu i ugledala da su mi ostavili bakšiš od svega pet centi. Baš sam se šokirala - napisala je ona.

Na kraju objave administratori stranice postavili su pitanje pratiocima:

- Kakva su vaša iskustva sa bakšišem? Da li su domaći ili strani gosti darežljiviji?

Odgovori nisu dugo čekali, a većina komentara bila je na strani gostiju, uz poruke da bakšiš nije obaveza, već isključivo stvar dobre volje.

- Šta se konobari žale... Radim u kuhinji i nikad nijedan konobar nije dao bar dva evra od bakšiša. Uglavnom ga dobiju preko naše grbače, a kuhinja nikad ništa. Da su dobili pet evra, sigurno se ne bi žalila. Na kraju, niko nije dužan bilo kome da ostavi bakšiš, niti bilo gde piše da mora - napisao je jedan korisnik.

Sličnog mišljenja bili su i drugi.

- Ne znam otkud vama ideja da je gost dužan da vam ostavlja bakšiš. Tačno vam ne treba ni pet centi ostaviti - glasio je jedan od komentara.

- Ja ne znam više šta je sa ovim konobarima i konobaricama. Radiš za platu, bakšiš je dobra volja, da li će neko da ga ostavi ili neće. Ako ti se ne sviđa pet centi, baci ih, ali isto tako baci i deset evra kada ti ih neko ostavi - poručio je drugi korisnik.

Bilo je i onih koji su ocenili da su očekivanja pojedinih ugostiteljskih radnika previsoka.

- Najbolje da vam svi ostave po 100 evra. Verovatno ste doktorirali i spasavate živote, pa još očekujete bakšiš. Sramota - napisao je jedan od pratilaca stranice.