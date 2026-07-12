Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) zaustavili su danas u naselju Jakovo T. D. (58), koji je upravljao vozilom marke BMV pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Pregledom vozila, policija je pronašla i dva para službenih lisica, jednu stop službenu tablicu "Stop policija", dve teleskopske palice, jedan metalni nož, jedan biber sprej, dva šokera na baterije, jedan crni kačket sa oznakom "UKP", kao i jedan antiradar.

Vozač je zaustavljen oko 10.40 časova, nakon čega je zadržan u službenim prostorijama i protiv njega će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave, saopštio je MUP.