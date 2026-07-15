Lažno jedinstvo blokadera definitivno se raspalo, a pred očima javnosti izbio je otvoreni sukob oko izbora članova Saveta REM-a.

Naime, generalni sekretar PSG-a Aleksandar Radovanović javno je prozvao predsednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) Željka Bodrožića zbog njegovih stavova o kritikama upućenim novim članovima Saveta REM-a.

- Željko Bodrožić kaže da su loši napadi na društvenim mrežama na ljude koji su ušli u Savet REM i da je to posledica prevelike ostrašćenosti. Ko bi rekao da je to isti čovek koji je, iz dana u dan, pred lokalne izbore 2024. godine išao po emisijama i napadao odluku Biram borbu opozicije da izađe na izbore, bukvalno po istim parametrima po kojima se danas napada Rodoljub Šabić - napisao je Radovanović na mreži Iks.

Takođe, bivši poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić žestoko je odgovorio Demokratskoj stranci i njenom predsedniku Srđanu Milivojeviću nakon što je DS kritikovala njegovu odluku da se vrati u Savet REM-a.

Demokratska stranka prethodnih dana bila je među najglasnijima u napadima na Šabića zbog povratka u REM, a on im nije ostao dužan.

Šta je zaključak?

Front je otvoren. Maske su pale. Borbe za fotelje u REM-u pretvorila se u opšti medijski rat dosadašnjih saveznika.