Lažno jedinstvo blokadera definitivno se raspalo, a pred očima javnosti izbio je otvoreni sukob oko izbora članova Saveta REM-a.
Naime, generalni sekretar PSG-a Aleksandar Radovanović javno je prozvao predsednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) Željka Bodrožića zbog njegovih stavova o kritikama upućenim novim članovima Saveta REM-a.
- Željko Bodrožić kaže da su loši napadi na društvenim mrežama na ljude koji su ušli u Savet REM i da je to posledica prevelike ostrašćenosti. Ko bi rekao da je to isti čovek koji je, iz dana u dan, pred lokalne izbore 2024. godine išao po emisijama i napadao odluku Biram borbu opozicije da izađe na izbore, bukvalno po istim parametrima po kojima se danas napada Rodoljub Šabić - napisao je Radovanović na mreži Iks.
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