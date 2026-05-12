Istraga stravičnog incidenta koji se dogodio u nedelju u ulici Kralja Petra Prvog u Mladenovcu otkrila je neverovatan motiv sukoba.

Ono što je počelo kao banalna rasprava unutar prodavnice, završilo se pokušajem ubistva naočigled svedoka.

Prema najnovijim informacijama, sukob između Ivice Đ. (47) i Miloša A. (40) počeo je u objektu zbog pogleda i osmeha. Verbalna čarka iz radnje preselila se na parking, gde je situacija potpuno eskalirala.

Očevici i snimci nadzornih kamera potvrđuju brutalnost napada. Ivica Đ. je u besu seo u svoj automobil marke "pežo" i direktno naleteo na Miloša. Miloš je od siline udarca završio na haubi automobila. Umesto da zakoči, Ivica je nastavio da vozi nekoliko metara sa Milošem na haubi.

Kada je Miloš konačno spao sa vozila, zadobio je stravične povrede glave i tela.

"Sve se desilo brzo. Videlo se da vozač ne namerava da stane. Čovek na haubi se grčevito držao, a onda je samo skliznuo pod auto", navodi izvor blizak istrazi.

Miloš A. je sa nagnječenjem mozga i prelomom ključne kosti hitno smešten u Urgentni centar na odeljenje Šok E. Lekari mu se i dalje bore za život.

Policija je odmah uhapsila Ivicu Đ., kome je određeno zadržavanje do 48 sati. Istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu, a proverava se i da li je napadač bio pod dejstvom psihoaktivnih supstanci u trenutku jezivog čina.

