Raković je za Tanjug istakao da je sud u Ljubljani tom presudom prekršio i sporazum o razumevanju SPC i Republike Slovenije, Zakon o verskim slobodama Republike Slovenije, kao i da nije uzeo u obzir obavezujuće mišljenje Ustavnog suda Slovenije.

Prema oceni Rakovića, presuda je usmerena na to da se podrije autoritet SPC i srpskog patrijarha.

"Usmerena je na to da se podrije autoritet SPC i srpskog patrijarha i da se, najverovatnije, poseje seme neposlušnosti prema vrhu SPC, jer se pokazuje da i oni koji vrlo razorno deluju unutar jerarhije SPC, kao što je bio slučaj sa tim sveštenikom u Sloveniji, da oni imaju način da nastave kroz institucije sudova nekih država da podrivaju SPC", naveo je Raković.

Dodao je da je to deo deo šireg plana napada na SPC i plana da se SPC podriva i iznutra i spolja.

Raković je istakao da vrh SPC, na čelu sa patrijarhom Porfirijem, i u vreme dok je on bio mitropolit zagrebačko-ljubljanski, nije dao nikakav povod za takvu reakciju, a da je suvereno kanonsko pravo svakog eparhijskog arhijereja da postavlja sveštenike i da sveštenike pošalje i na neko drugo mesto.

"To se ne može osporiti ni prema kanonskom ustrojstvu, a ni prema Ustavu SPC, tako da je napravljen čitav niz propusta koje je trebalo upravo da dovede do ovakve zlonamerne presude, koja je, najblaže rečeno, skandalozna i sramna. Mogli bi se još neki teži epiteti upotrebiti za tu presudu", rekao je Raković.

Smatra da ta presuda nije doneta slučajno, već da bi se preko nje pokazalo onima koji deluju protiv vrha SPC da mogu da nastave to i da će na kraju imati zaštitu sudova koji ne misle dobro SPC.

Raković je rekao da takva presuda patrijarhu Porfiriju treba da služi na čast.

"On je na ovaj način postao meta, a radi se o čoveku koji je sve vreme, tokom svog boravka u Mitropoliji zagrebačko-ljubljanskoj, gradio dobre odnose između Srba i Slovenaca", istakao je Raković.

Naveo je da je saopštenje Svetog arhijerejskog sinoda povodom presude sasvim odmereno, jer je, kako je naveo, izvesno da ni patrijarh Porfirije ni Sveti arhijerejski sinod ne žele da opterećuju odnose dve zemlje i žele dalje da grade mostove između Srba i Slovenaca.

Raković je rekao da je SPC uvek nalazila načina da kompetentno odgovori na napade na nju, bez obzira na to iz koje zemlje oni dolazili.

Ocenio je da presuda neće uticati na odnose između dve zemlje.

"Logično je da ovo bude zabeleženo i u bilateralnoj komunikaciji između Srbije i Slovenije, da se iskaže jasan stav naše diplomatije o ovome, da se iskaže nezadovoljstvo ovim što se dešava, što se desilo ovom presudom, a takođe i to treba da bude tema i na marginama nekih multilateralnih skupova. Političari u Republici Sloveniji i njihovo rukovodstvo moraju da budu svesni da je ovo skandalozan događaj koji ne bi trebalo ponoviti", naveo je Raković.

Sveti Arhijerejski Sinod SPC saopštio je 10. jula da je primio informaciju o, kako je navedeno, skandaloznoj presudi Okružnog suda u Ljubljani kojom je patrijarhu srpskom Porfiriju i Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini ljubljanskoj izrečena uslovna kazna od četiri meseca na godinu dana i uslovna novčana kazna od 10.000 evra na godinu dana, zbog navodnog zlostavljanja na radu sveštenika Željka Lubarde, koji je raščinjen.

Sinod je naglasio da je taj sudski proces još jedna u nizu besmislenih tužbi koje je protiv SPC pokrenuo raščinjeni sveštenik Željko Lubarda i naveo da postavljenje na crkvenu službu i premeštaj parohijskih sveštenika spada u neotuđiva kanonska i Ustavom SPC propisana prava nadležnog episkopa.