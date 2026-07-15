Sjedinjene Američke Države uvele su danas sankcije pojedincima i kompanijama za koje tvrde da su deo međunarodne mreže koja pomaže Iranu u nabavci oružja. Na listi sankcionisanih nalaze se državljani Irana i Rusije, kao i kompanije sa sedištem u Iranu, Rusiji i Nigeriji, saopštilo je američko Ministarstvo finansija, prenosi Rojters.

Američko Ministarstvo finansija navelo je da sankcionisani subjekti "pokazuju kako Iran koristi strane avio-kompanije i transportna preduzeća, finansijske posrednike i organizatore putovanja kako bi prikrio ulogu Korpusa garde islamske revolucije (IRGC) u ilegalnoj nabavci i omogućio premeštanje materijala i ljudstva širom sveta".

Nove sankcije nadovezuju se na mere koje su SAD uvele u maju protiv pojedinaca i kompanija, uključujući više firmi iz Kine i Hongkonga, zbog optužbi da pomažu iranskom sektoru naoružanja.

U junu su SAD uvele sankcije protiv 11 pojedinaca i kompanija zbog pomaganja Korpusu garde islamske revolucije i iranskoj vojsci u nabavci oružja.