Muškarac za kojim je istarska policija tragala zbog sumnje da je u četvrtak na području Valdebeka u Puli vatrenim oružjem ranio 60-godišnjaka pronađen je mrtav u Sloveniji.

Policijska uprava saopštila je da obustavlja potragu za Srđanom Aleksićem (1985.) iz okoline Pule jer je pronađen mrtav na području Republike Slovenije. Policijska uprava Novo Mesto potvrdila je da je 41-godišnji hrvatski državljanin, kojeg su zbog krivičnih dela tražile i slovenačka i hrvatska policija, pronađen mrtav.

24.ur piše da je Aleksić pronađen mrtav u jednoj od kuća u naselju Uršna Sela. Sumnja se da se pre toga zabarikadirao u porodičnoj kući u blizini železničke stanice

Policija je obelodanila da su policajci po dolasku najpre osigurali i zaštitili građane, a potom je osumnjičeni nešto posle 19 sati pronađen mrtav. Istražuje se da li je smrt nastupila tokom sukoba s policijom ili je počinio samoubistvo.

Stanovnici Uršnih Sela ispričali su da su oko 18 sati čuli pucnjeve, a prema nezvaničnim informacijama slovenačkih medija, policija je tokom intervencije koristila i suzavac. Naselje je bilo okruženo policijskim snagama.

Policijska akcija usledila je nakon gotovo 24-satne potrage za naoružanim razbojnikom koji je u petak oko 20 sati opljačkao benzinsku pumpu na području Črnomlja. Tokom pljačke niko nije povređen, a pljačkaš je s mesta događaja pobegao kombijem. Navodno je ukrao manju količinu novca i cigarete.

Zbog potrage policija je oko jedan sat iza ponoći zatvorila više saobraćajnica. Šire područje ceo je dan je nadletao policijski helikopter. Meštani su priznali da su bili uplašeni. Policija je navela da je osumnjičeni bio naoružan automatskim oružjem.

24.ur nezvanično saznaje da je Aleksić tokom bekstva pucao na policajce, kao i da je reč o bivšem pripadniku specijalnih jednica.

Aleksića je istarska policija dovodila u vezu s pucnjavom koja se dogodila u četvrtak na području Valdebeka u Puli. Tad je vatrenim oružjem ranjen 60-godišnji muškarac koji je zadržan na lečenju u pulskoj bolnici.

Alo/Index.hr

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