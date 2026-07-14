Nišlijka D. I. (63), koja je povređena u teškoj saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori kada se minibus sa putnicima koji su se vraćali iz manastira Ostrog prevrnuo, večeras je stigla u svoj dom u niškom naselju Donja Vrežina.

Dočekali su je članovi porodice, ali i brojne komšije koje su se prethodnih dana organizovale kako bi joj omogućile bezbedan povratak kući.

D. I. je letovala sa prijateljicama u Stolivu, odakle su organizovano otišli na izlet u manastir Ostrog. Na povratku je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba izgubila život, dok je više putnika zadobilo povrede.

- Na sreću, ona je prošla sa lakšim povredama u odnosu na ostale. Juče je otpuštena iz bolnice, ali su joj ustanovljena naprsnuća tri rebra. To možda deluje kao lakša povreda, ali su bolovi jaki i zbog toga nismo želeli da rizikujemo da putuje autobusom - ispričale su njene komšije.

Prema njihovim rečima, D. I. još teško govori o nesreći.

- Rekla nam je da se seća samo jakog udarca i da se instinktivno uhvatila za sedište ispred sebe koliko je mogla. Tek kasnije smo na snimcima videli kako je vozilo izgubilo kontrolu i prevrnulo se - navodi komšinica Jelena Milenković i dodaje da je povređena žena i dalje veoma potresena.

- Suviše je uznemirena i još nije u stanju da govori za medije. Najviše se obradovala svojoj porodici, posebno unukama koje su prve pritrčale da je zagrle kada je izašla iz sanitetskog vozila. Okupile su se i komšije da joj pruže podršku u ovim teškim trenucima - kazala je Milenković.

D. I. je prva od povređenih putnika koja se vratila u Niš. Ostali povređeni i dalje se nalaze u zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori sa različitim stepenom povreda, među njima i desetogodišnje dete koje je najteže povređeno.

Prema najavi Odreda izviđača "Lola", još pet putnika koji nisu bili u kobnom minibusu, već su završili letovanje u Stolivu i oni su večeras doputovali u Niš.

U nesreći je život izgubila dvadesetjednogodišnja Jovana S. iz okoline Niša. Njeno telo bi, prema informacijama meštana, trebalo da stigne u Srbiju sutra, dok je sahrana planirana za četvrtak.

Grad Niš je povodom ove tragedije proglasio 15. jul Danom žalosti.

Alo/Kurir

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