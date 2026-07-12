U Valjevu se dogodila tragedija kada je Radovan Ž. (56) stradao u požaru u svojoj porodičnoj kući u Varvarinskoj ulici. Prema tadašnjim navodima, sumnjalo se da je sebi oduzeo život, a kao mogući razlog pominjali su se dugovi i teška materijalna situacija.

Njegova supruga Mirjana, potresena i slomljena bolom, govorila je da ne može da poveruje da bi njen muž digao ruku na sebe.

„Ne mogu da poverujem da bi digao ruku na sebe. Možda mu je pao žar od cigarete, pa je izbio požar u kojem je nastradao. Ako se ubio, nije kredit bio razlog da se ubije. Mogli smo da ga vratimo, samo da je živ“, rekla je tada Mirjana.

Vatrogasci su njegovo telo pronašli u sobi porodične kuće prilikom gašenja požara. Radovanova supruga uporno je ponavljala da joj je teško da poveruje u tragediju koja ih je zadesila, ali je pokušavala da se pribere zbog porodice.

„Imam dve ćerke, moram njih da utešim, razumite me“, rekla je.

Dežurni istražni sudija Višeg suda u Valjevu Dragan O. izjavio je tada da je, nakon obdukcije tela, naloženo veštacima da utvrde koje je zapaljivo sredstvo izazvalo požar, kao i da li postoje tragovi nasilne smrti osim onih koji su ukazivali na najverovatnije samospaljivanje.

Kako se tada navodilo, prvobitno se pretpostavljalo da je korišćen benzin, ali se kasnije sumnjalo da se nesrećni čovek polio alkoholom, a potom zapalio. Rezultati dodatnih veštačenja očekivali su se za dvadesetak dana.

O. je naveo i da u Radovanovoj kući nije pronađeno oproštajno pismo ili poruka, kao i da tokom uviđaja niko nije pominjao dugove kao mogući motiv. Ipak, Radovanovi poznanici tvrdili su da ga je teška materijalna situacija najverovatnije slomila.

Jedan od poznanika ispričao je da je Radovan bio izuzetno pošten čovek i da je poslednjih meseci bio pod velikim pritiskom zbog dugova, koji su nastali nakon zatvaranja prodavnice koju je porodica držala u prizemlju kuće, kao i zbog toga što je ostao bez posla u „Remontu“.

„Prošle godine mu se i otac u selu obesio. Nekoliko meseci je ovde živeo sam, pošto su mu supruga i ćerke otišle kod njenih u Novo naselje. Samo je on znao koliko su ga krediti i dugovi opterećivali i koja je to bila svota. Pretpostavljam da ga je potpuno slomilo to što je na kraju počelo i odnošenje nekih stvari iz kuće od strane ljudi kojima je bio dužan. Strašno. Tragedija je da takva sudbina pogodi tako dobrog i poštenog čoveka“, rekao je jedan od poznanika.

Ipak, njegovi bližnji, prema tadašnjim navodima, nisu naslućivali da bi mogao sebi da oduzme život. Poznanici su govorili da je dva dana pre smrti iz sela dovezao drva za ogrev, a da je u subotu uveče, kada je poslednji put viđen, čistio dvorište.

Do tragedije došlo je 2013. godine.

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